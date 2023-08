Si allarga il sostegno degli sponsor: "Credono in noi" al Pistoia Basket - Lo Conte Edile e BG Legno

Il Pistoia Basket continua ad accrescere il numero delle aziende a sostegno della società. E’ ufficiale l’ingresso nel proprio pool di sponsor, con tipologia "Gold", di Lo Conte Edile Costruzioni due importanti partnership, entrambi accordi annuali, con l’azienda BG Legno con sede a Campo Tizzoro che sarà Silver Sponsor e Olla Home Solution, invece, sarà uno degli Official Partner. "Come club siamo molto soddisfatti – afferma il direttore generale Ettore Saracca – visto che l’accordo va in linea sul nostro percorso: Lo Conte era già sponsor nella passata stagione. A colloqui finali avvenuti, poi, è emersa la soddisfazione di tutti e la buona collaborazione instaurata: devo dire che, per la Serie A, hanno fatto un investimento importantissimo e vuol dire che l’azienda ha creduto tanto in noi". "La collaborazione del primo anno è stata un piacere così come questa riconferma – dice il titolare di "Lo Conte Edile Costruzioni" – Il risultato ottenuto la scorsa stagione è andato oltre ogni aspettativa". "I miei complimenti a tutti per il forte entusiasmo che noto dentro il Pistoia Basket e che va di pari passo col livello molto della competizione della Serie A – dice Samuel Olla, titolare sia di BG Legno che di Olla Home Solution – questo legame per noi è fondamentale. Abbiamo scelto di spingere entrambe le realtà per garantire maggiore visibilità: ora il palcoscenico della Serie A".

Maurizio Innocenti