Show di Chocolat Chaud Bel successo del tedesco

All’ippodromo Snai Sesana di è andato in scena l’ultimo sabato del mese di agosto con un programma di sette corse in cui ogni premio è stato dedicato a Dynamo Camp per sensibilizzare una realtà, nata nel 2007 da Fondazione Dynamo, che sostiene il ‘Diritto alla Felicità’ offrendo gratuitamente a bambini e ragazzi con patologie gravi o croniche, e ai loro famigliari, programmi di Terapia Ricreativa Dynamo®, che hanno obiettivo di divertimento ma anche, e soprattutto, di sostenere la fiducia in se stessi e nelle proprie capacità, con benefici di lungo periodo. In pista tutt’altro clima in cui è emersa la grande prestazione di Chocolat Chaud nel premio Smiling For Dynamo, la prova sui 1640 metri per cavalli di categoria EF: la cavalla di Claus Holmann sfruttava a dovere il suo scatto iniziale per conquistare il comando, poi in testa si esprimeva a media di 1.13.7 liberandosi sull’ultima curva dalla morsa di Bigbusiness Arc per centrare un limpido e meritato successo. Bigbusiness doveva spendere nella fase iniziale per portarsi ai lati della battistrada, e nonostante il percorso costantemente aria in faccia riusciva a difendere il secondo posto da Adam Kirby Col che ne aveva sfruttato la schiena lungo il percorso. Non solo. Serata da incorniciare per Francesca Consoli che nel Premio Dynamo Is Magic, una reclamare sui 1640 metri per soggetti di 3 anni con alla guida i proprietari, portava al successo la sua Eva Kant Effe: al comando dal primo all’ultimo metro, la figlia di Napoleon Bar trottava a media di 1.15.5, sempre seguita ma mai seriamente minacciata da Earthquaker, mentre per linee interne chiudeva terza Eva dei Greppi a qualche lunghezza dai primi due. L’errore iniziale di Etoile Stecca metteva fuori gioco anche l’atteso Ermes Wise L e Enola Gay. Nelle altre prove partiamo con la cronaca confermando che il numero 13 sia un numero fortunato al contrario di certe superstizioni.

E lo è stato senza dubbio per Diane Di Poggio che, proprio al tredicesimo tentativo, si è tolta l’etichetta di maiden imponendosi nel premio Right To Happiness, la condizionata sul miglio per cavalli di 4 anni che ha aperto la serata sul circuito montecatinese.