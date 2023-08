SHOEMAKERS. Manetti, che colpo Un big per la serie C

Sebastiano Manetti, classe 1994, centro di 202 cm, è cresciuto cestisticamente nell’USE Empoli. Debutta fra i senior nella stagione 2012-13 con la maglia dell’ Empoli in Divisione Nazionale C, torna all’USE in Serie B la stagione successiva, poi a Viterbo. Nella stagione 2015-16 è a Ravenna in A2, poi alterna stagioni in Serie B e C Gold con le maglie di Sestu, Isernia, nuovamente Viterbo, Civitavecchia, Olginate e Chiusi. L’ultima apparizione è a Montecatini nella stagione 2020-21 chiusa con 10,8 ppg con un high di 26 punti con Valdisieve. Nella stagione 2021-22 per motivi lavorativi sceglie di scendere di categoria con Montespertoli. "Sono molto contento. Non vedo l’ora di iniziare".

l.m.