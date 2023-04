"Serviva il risultato"

Nella Pistoiese che rosicchia 2 punti alla capolista Giana Erminio, il tecnico della Pistoiese Luigi Consonni mostra il volto della concretezza: occorreva vincere e vittoria è stata. Magari non attraverso un gioco brillante, ma tant’è: ora occorre solo fare punti e sperare nelle… disgrazie sportive altrui. "I 3 punti erano fondamentali – esordisce –. Anche stavolta non abbiamo tirato molte volte in porta, perché lo Scandicci è una formazione che si difende bene. In queste circostanze ciò che serve per sbloccare il punteggio è la classica zampata vincente. E noi l’abbiamo avuta grazie al rientrante Matteo Barzotti". L’attaccante, pur reduce da un periodo complicato, è stato recuperato in extremis. Per Consonni mai recupero fu più felice. "Matteo si è allenato con noi solamente sabato, ma siccome le sue condizioni erano nettamente migliorate abbiamo deciso di portarlo. In panchina, seppur a mezzo servizio, è comunque una carta importante da giocare. Quando è entrato sul terreno di gioco, ho avuto l’impressione che i difensori avversari lo temessero, vista la sua determinazione nel farsi dare la palla sempre e comunque". Da buon diplomatico, il trainer non dimentica Barbuti, che gli ha fatto spazio. "Un plauso va anche a lui, partito dall’inizio dopo tanti mesi. Ha disputato una buona prova. Anche lui non è al cento per cento, ma in queste ultime settimane potrà darci una grossa mano". Sulla gara con i fiorentini, penultimi della classe, sostiene. "La chiave era aver pazienza. Continuavo a ripetere ai miei di non forzare la giocata, ma di attendere con calma il momento opportuno per colpire. Diverse volte nel primo tempo ci siamo trovati a calciare da fuori perché i nostri rivali facevano grande densità tra le linee. Dobbiamo migliorare nella precisione: spesso i nostri tiri dalla distanza non sono insidiosi".

Gianluca Barni