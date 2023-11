Serie D. "Salto» della Pistoiese con il bomber inatteso

Ha un volto sveglio Damian Salto, classe 1992 da Florida, città dell’Argentina nei sobborghi settentrionali di Buenos Aires. Difensore centrale, è stato sin qui una delle poche gioie della stagione arancione: un calciatore dal rendimento positivo e costante, capace di difendere, ma pure di offendere all’occorrenza. Dotato di una rimessa laterale con pochi eguali (una specie di calcio piazzato, lungo e preciso) e il "vizietto" del gol. Sin qui tre, che lo fanno assurgere a bomber della squadra. Avrebbe dovuto essere Facundo Agustin Marquez da Mar del Plata, sempre Argentina, giunto in estate col vento in poppa visto quello che aveva combinato a Sestri Levante. E invece, ecco l’inatteso cannoniere. Lui, sveglio appunto, si tira subito indietro. "No, no, macché bomber al posto di Marquez. Io voglio che vinca solo la Pistoiese, mica penso di segnare tutte le volte. Anzi, considerato che è il suo compleanno (domenica scorsa, nda), facciamo tanti auguri di buon compleanno a Facundo. Segnare è il suo mestiere". Con poche frasi, non ha guastato i rapporti interpersonali e fatto intendere che, oltre al giocatore, all’atleta, c’è pure la persona, l’uomo. "Vincere, come contro il Certaldo, è sempre buono: ci permette di allenarci meglio durante la settimana. Ma sappiamo bene che dovremo migliorare di partita in partita e che domenica prossima ci sarà il derby, a Prato". Come dire, signori non esaltiamoci: pensiamo a lavorare sodo, poi si tireranno le somme. "Se ci crediamo ancora nonostante le ultime vicissitudini (doppio cambio di allenatore e addio del direttore sportivo, ndr)? Certo: ci crediamo dalla prima partita che abbiamo disputato. Il campionato è lungo". Ha dimostrato di essere duttile: difesa a 4 o a 3, poco importa: lui gioca bene comunque. "La difesa a 3, da braccetto, non è una novità per me: avevo avuto già modo di sperimentarla a Nocera e Chieti. Difesa a 3 o a 4, l’importante è rispettare la posizione. Ma al di là del modulo, fondamentale è lo spirito di squadra". Già, sveglio e intelligente Damian Salto.

Gianluca Barni