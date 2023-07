Serie D. Pistoiese, primo colpo In difesa arriva Cudini

Dopo la ristrutturazione dell’organigramma societario con la presentazione del nuovo direttore marketing Maurizio Laudicino, il club manager Stefano Nencioni e il direttore generale Raffaele Auriemma, la Pistoiese ha mosso un primo passo anche sul mercato. Il direttore sportivo Gianni Rosati è al lavoro da tempo visionando i prospetti che potrebbero fare al caso della Pistoiese e proprio in questi giorni ha chiuso la prima trattativa. Il primo acquisto della Pistoiese è Nicolò Cudini, difensore centrale classe 2002. Un percorso di crescita nelle giovanili del Bologna, per poi esordire al suo primo anno di Serie D con il Corticella, realizzando anche quattro reti. Un’altra trattativa che sembra essere in dirittura d’arrivo è quella legata a Jacopo Ricco, portiere classe 2003 lo scorso anno in forza alla Pianese. Si parte dai giovani, come ha sempre dichiarato lo stesso Rosati, per sistemare il reparto quote per poi andare sui giocatori esperti per completare la rosa. A tenere banco in questo momento più che il mercato è il nodo relativo all’iscrizione al prossimo campionato. Il termine ultimo per presentare la documentazione è fissato per domani. La Pistoiese è al lavoro per presentare la documentazione per l’iscrizione sia tecnica e in più le liberatorie dei giocatori. Il documento rilasciato dal Comune in cui è stato concesso il nulla osta per lo stadio Melani necessario all’iscrizione al campionato. Si tratta di una dichiarazione di disponibilità e di adeguatezza dell’impianto per gli usi richiesti dalla Lega. Nel nulla osta firmato, si esplicita che la concessione è subordinata all’esito positivo del procedimento di concessione d’uso degli impianti sportivi, tuttora in corso, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento. Il nulla osta è quindi finalizzato alla sola disponibilità dello stadio ai fini dell’iscrizione al campionato. Una volta presentati tutti gli incartamenti ci dovrebbe essere il via libera da parte della Federazione e quindi la società potrà partire per la nuova stagione.

Maurizio Innocenti