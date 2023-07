Serie D. Pistoiese: Oubakent

Così come l’Aglianese, anche la Pistoiese ha annunciato di aver adempiuto alle pratiche per l’iscrizione in D. "La Us Pistoiese 1921 – si legge nella stringata nota diffusa dal club – comunica di aver depositato tutta la documentazione relativa all’iscrizione al campionato di Serie D 202324". E’ dunque avvenuta la presentazione degli incartamenti necessari per procedere all’iscrizione della squadra. A questo punto ci sarà da attendere il via libera della Federazione che arriverà dopo aver controllato tutti i documenti presentati dalla società.

Sul fronte del mercato la società ha chiuso la trattativa per l’arrivo dell’esterno d’attacco Hamza Oubakent. Classe 1995, ha vestito le maglie di Castelfranco e Vado, ma nella passata stagione, come capitano del Corticella, ha trascinato i suoi con 10 reti in 38 presenze, segnando anche in finale Playoff su rigore. Un colpo di rilievo per la categoria, che fa seguito a quello del difensore classe 2002 Nicolò Cudini, sempre ex Corticella. Intanto si attende anche la firma di Jacopo Ricco, portiere classe 2003 che ha vestito le maglie di Aglianese e Pianese. La trattativa sembra essere in dirittura di arrivo e, come si dice in questi casi, manca solo di mettere nero su bianco per l’ufficialità.

Quanto all’extracampo, sembrerebbe essere in dirittura d’arrivo l’organizzazione di una serata di lancio della nuova stagione arancione: la data dovrebbe essere quella di venerdì 21 luglio, per presentare la campagna abbonamenti e le nuove divise da gioco. Dove? Verosimilmente a "casa" del main sponsor Vannucci, presso il Nursery Campus.

