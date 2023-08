Serie D. Pistoiese, buona la seconda Thyrus battuto per 4-2

Una buona sgambata. Nel ritiro di Marcellano la Pistoiese supera 4-2 l’Olympia Thyrus, ambiziosa squadra d’Eccellenza umbra, al termine di un’amichevole (o allenamento congiunto che dir si voglia) ben giocata da ambo le parti, almeno sotto il profilo dell’impegno. Non sono mancate le sbavature in ambedue le squadre, è calcio d’agosto e vale quello che vale (la Pistoiese è in fieri, in divenire, dovendo completare la rosa-giocatori, la compagine ternana lamentava cinque assenze), ma l’équipe arancione, partita piano, è cresciuta alla distanza (e questo appare un segnale incoraggiante). Unica nota negativa l’assenza di capitan Caponi.

Consonni si è affidato inizialmente al 4-4-2, con Ricco tra i pali, difesa a quattro con da destra a sinistra Goffredi, Tanasa, Cudini e Chrysojergis, centrocampo a quattro con Salto, Oubakent, Diodato e Ferrandino, coppia d’attacco composta da Silvestro e bomber Marquez, apparso ancora appesantito ma davvero ben controllato dai difensori di casa (che hanno mostrato di conoscerlo e rispettarlo).

Nella ripresa spazio per tutti gli altri, con 5 inserimenti iniziali e altri nel corso del tempo. Vantaggio a sorpresa dei locali alla mezz’ora della prima frazione di gioco con Mattia Sugoni, abile a trasformare un calcio di rigore fischiato per fallo di Cudini. Passa soltanto un minuto e la Pistoiese pareggia: è Ferrandino ad approfittare di uno svarione dei rivali al limite dell’area. Al 44’ orange avanti grazie a un colpo di testa di Salto sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Al 12’ del secondo tempo tris dei nostri, con un pregevole diagonale di Oubakent, lesto a insinuarsi nelle maglie difensive avversarie. Al 37’ ancora umbri in gol: su angolo, Giubilei anticipa tutti con un’inzuccata perentoria. Al 40’ deviazione vincente di piede da parte di Davì, ancora sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina. In sostanza un test positivo: la determinazione non è mancata in tutti gli effettivi.

Gianluca Barni