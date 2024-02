Serie D. Ostacolo Fanfulla per l’Aglianese

L’Aglianese ospita il Fanfulla (ore 14,30) per tornare alla vittoria dopo la battuta d’arresto di Sant’Angelo che prima della sosta ha interrotto un bel filotto di quattro vittorie consecutive. L’Aglianese è settima in classifica con 33 punti, sei lunghezze sotto la zona playoff e aspira a riprendere la rapida ascesa in graduatoria che aveva intrapreso nel girone di ritorno dopo la rivoluzione sul mercato compiuta dalla società neroverde. L’allenatore dell’Aglianese Francesco Baiano non ha voluto drammatizzare la sconfitta di Santangelo, anche se naturalmente è un insuccesso che brucia. Una delle conseguenze della partita di Santangelo è anche la squalifica di Remedi, che deve scontare il cartellino rosso rimediato nella sfortunata trasferta di Lodi. "Dobbiamo continuare a lavorare a testa bassa – ammonisce Baiano - sappiamo che nulla è scontato che si giochi contro la prima o contro l’ultima della graduatoria. Ogni gara presenta difficoltà, noi lo sappiamo e dobbiamo cercare di fare più punti possibile da qui alla fine". Col Fanfulla c’è l’opportunità di riaprire una serie positiva. "Abbiamo l’occasione di mettere punti in classifica – dice Baiano - ci proveremo a portare a casa i tre punti, anche se il Fanfulla è una squadra pericolosa, che ha buonissimi giocatori e ha fatto tantissimi risultati in trasferta dove si esprime meglio che in casa avendo la capacità di chiudersi bene e ripartire, insomma è una squadra tosta". La sosta del campionato dal punto di vista della preparazione è stata impiegata nella prima settimana "per mettere benzina dentro" come dice il mister e nella seconda settimana per preparare la gara di oggi. Baiano chiede alla squadra di riproporre in campo i valori a cui tiene di più: "fame, rabbia, voglia, cattiveria agonistica e anche stare bene in campo e giocare bene a livello tecnico altrimenti non arrivano i risultati". Lo squalificato Remedi potrà essere sostituito da Silvestro, un centrocampista di esperienza che ha già giocato diversi spezzoni di partita dal suo arrivo in neroverde.

Giacomo Bini