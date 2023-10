Serie D. Buggiano ospita Lucca

Sabato di emozioni forti in D femminile. Nel girone B, prova del nove per il Progetto Volley Bottegone, in campo dalle 17.30 contro la Folgore San Miniato alla palestra; dalle 21.15, al Pala Spadoni di Borgo a Buggiano, confronto tra l’AM Flora e la Libertas System Volley Lucca. Nel girone C, dalle 18 al Pala Pediatrica di Cascina, sfida fra la Katinka Travel Casciavola e il Volley Aglianese. Tra il Bottegone di coach Michele Barbiero, privo nell’occasione della centrale Alessandra Bianchini, e il San Miniato il test sarà probante: entrambe le compagini sono prime con 2 punti. "La squadra ha ripreso la sua corsa con la solita voglia di ben figurare", assicura il padre-fondatore di Bottegone, Athos Querci. Impegno non semplice per Buggiano, sempre alle prese coi dubbi Bagni e Bandecchi: dopo aver perso 3-0 a Prato, se la vedrà con l’équipe lucchese, vittoriosa alla prima 3-0 con Porcari. Problemi anche per l’Aglianese-2, guidata dal duo Lazzarini-Donnini: contro Casciavola mancheranno entrambe le opposte, Kolaj e Kercunga.

Gianluca Barni