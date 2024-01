Serie D. Aglianese in forma. Sotto con il Prato

Se è vero che l’appetito vien mangiando, allora l’Aglianese arriva all’appuntamento col Prato con una fame da lupi. Il 2024 dei neroverdi è stato fino ad oggi immacolato: tre gare (contro Borgo San Donnino, Imolese e Pistoiese) e altrettanti successi, quattro gol fatti e zero subiti. Un ruolino di marcia perfetto che ha consentito a Perugi e compagni di issarsi nella parte sinistra della classifica. Ecco perché i ragazzi di Francesco Baiano arriveranno alla sfida del Bellucci (ore 14.30) col vento in poppa, mentre la formazione ospite, che recentemente ha cambiato guida tecnica, è reduce da un deludente pari interno col Mezzolara.

Nello scorso turno di campionato l’Aglianese ha superato la Pistoiese in un derby molto acceso più sulle tribune che sul rettangolo verde, ma non tutto è andato per il verso giusto, almeno secondo l’allenatore neroverde. "Non mi è piaciuto il secondo tempo del "Melani" – dice senza mezzi termini Ciccio Baiano – perché abbiamo rallentato troppo i ritmi. Anche se il risultato è in nostro favore, non possiamo permetterci di lasciare niente al caso. Contro il Prato servirà un atteggiamento da grande squadra per l’intera durata della partita. Dovremo mettere in campo corsa, tecnica e attenzione, non scordandoci che gli avversari possono contare su un organico di tutto rispetto, con un bel mix tra giovani e calciatori esperti. Per conquistare il successo servirà la miglior Aglianese possibile".

Nessuna grossa sorpresa tra i convocati, anche se resta in dubbio Iacoponi dopo il problema fisico accusato due settimane fa contro l’Imolese. Nel caso in cui l’ex Parma non dovesse farcela è pronto Fiaschi al suo posto, che contro gli arancioni ha giocato un’ottima partita. Per il resto Baiano confermerà probabilmente l’undici visto al "Melani", con la coppia Della Pietra-Mascari a sorreggere il peso dell’attacco. Vogliamo portare a casa i tre punti per continuare a cavalcare l’onda di questo momento positivo – conclude Baiano - e soprattutto per proseguire la nostra scalata in classifica".