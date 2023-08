Serie D. Aglianese, dopo Iacoponi è arrivato anche Ranelli Ora un altro big in attacco

L’Aglianese annuncia un colpo dopo l’altro in un mercato che ogni giorno si fa più scoppiettante con l’arrivo in neroverde di giocatori di valore assoluto come quello di Simone Iacoponi, il cui acquisto è stato perfezionato ieri dopo la nostra anticipazione, difensore toscano classe 1987 con una sontuosa carriera a livello professionistico con 91 presenze in serie A e 138 in B oltre ad una lunga militanza in serie C. Iacoponi è destinato a costituire uno dei pilastri della nuova Aglianese di mister Maraia insieme al centravanti Riccardo Bocalon. Ma un altro big è atteso a breve nella posizione di trequartista o seconda punta, a formare con il "Doge" Bocalon una coppia offensiva di notevole caratura tecnica e di altrettanta esperienza nel professionismo. Intanto l’intenso lavoro del diesse Salvatori e del delegato all’area tecnica Traini ha portato anche all’ingaggio di un altro elemento importante, che risponde al nome di Lorenzo Ranelli, un centrocampista centrale di 27 anni, che ha alle spalle una notevole esperienza nella categoria con gli ultimi campionati disputati con le maglie di Campobasso, Legnago, Lornano Badesse e Carpi. Insomma, la pattuglia di "over" si ingrossa, in attesa del già citato ultimo colpo in attacco per cui si attendono novità già nella giornata di oggi.

Giacomo Bini