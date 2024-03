Serie D. Aglianese, a Ravenna inizia il tour de force

Dopo il pareggio interno col Lentigione e il rammarico per i due punti persi l’Aglianese già pensa al prossimo impegno in trasferta con la capolista Ravenna. Sarà quella la partita della verità da cui dipenderanno gli obiettivi dei neroverdi nelle ultime otto partite di campionato. Certo, come ha fatto notare non senza amarezza l’allenatore Baiano, arrivare a Ravenna con sei punti di distacco, anziché gli otto attuali, avrebbe significato molto, ma è inutile a questo punto stare a recriminare, anche perché va ricordato che l’Aglianese resta la migliore squadra del girone di ritorno con 19 punti in otto partite e grazie a questi risultati positivi si è avvicinata a quattro punti alla zona play-off. "Col Lentigione è stata una partita combattuta – commenta Simone Iacoponi – il nostro obiettivo era il risultato pieno ma non era semplice, ci abbiamo provato in tutti i modi ma non ci siamo riusciti, però era anche importante alla fine non perdere e continuare la striscia positiva".

Iacoponi è uno dei pilastri di un reparto difensivo di notevole affidabilità, basti ricordare che negli otto turni del ritorno ben sei volte la rete difesa da Valentini è rimasta inviolata. Domenica anche l’assenza di Viscomi è stata assorbita senza difficoltà dal trio Iacoponi-Fiaschi-Pupeschi. "In generale abbiamo trovato una compattezza importante di squadra – spiega Iacoponi – che permette a noi difensori di essere più tranquilli ecdi difendere ancora meglio rispetto a prima però è tutto un lavoro di collettivo che portiamo avanti durante la settimana e poi riportiamo la domenica, quindi gli interpreti singoli hanno poco valore perché tutti sappiamo ciò che dobbiamo fare e chiunque giochi si mette a disposizione e come abbiamo visto fa benissimo".

Sulla partita cruciale di domenica col Ravenna Iacoponi non si nasconde: "Andiamo a Ravenna con la consapevolezza di essere una squadra che può dire la sua – afferma il difensore neroverde – e bisogna continuare questa striscia positiva perché non abbiamo ottenuto ottimi risultati ma non abbiamo fatto ancora nulla. Sappiamo che la gara col Ravenna sarà difficilissima e bisogna andarci con la mentalità giusta, con la convinzione di poter fare risultato ma anche sapendo di avere davanti una squadra forte".

L’Aglianese deve ancora affrontare quattro delle prime cinque squadre della classifica, dopo il Ravenna domenica in trasferta, giocherà in casa con San Marino il 17 marzo, Carpi il 28 marzo e col Forlì nell’ultima giornata.

Giacomo Bini