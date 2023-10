Serie D. A tutta Aglianese, arriva la seconda vittoria

LENTIGIONE

LENTIGIONE (3-5-2): Rizzuto; Martini, Capiluppi, Nava; Cortesi, Grifa (22’ st Manzotti), Battistello, Roma, Macchioni; Sala (45’ st Bocchialini) Nanni (36’ st Montipò). A disp. Zovi, Bonetti, Formato, Carra, Riccardi, Turri. All. Beretti.

AGLIANESE (3-4-1-2): Aiolfi; Pupeschi, Iacoponi, Viscomi; D’Ancona, Marino (30’ st Perugi), Grilli, Maloku; Gabbianelli (43’ st Marcellusi); Poli (30’ st Lika), Bocalon (50’ st Santarpia). A disp. Vilardin, D’Amico, Tesi, Cecchi, Fiaschi. All. Baiano.

Arbitro Costa di Busto Arsizio (Aimar e Greco).

Reti: 22’ pt Poli; 26’ st Cortesi, 46’ st Bocalon (rig). Note: spettatori 250 circa.

Ammoniti Nanni, Grifa, Iacoponi, Grilli, Poli, Perugi e Marcellusi. Angoli 6 a 2, recuperi 1’+5’.

L’Aglianese strappa l’intera posta al Lentigione sul sintetico di Sorbolo Mezzani, un campo piccolo di dimensioni sul quale non è facile giocare per nessuno: finisce 2 a 1 per gli ospiti, ma… quanta sofferenza, visto che il gol della vittoria arriva su rigore in pieno recupero. In precedenza una bella partita, ma dai due volti: molto bene l’Aglianese nel primo tempo chiuso in vantaggio, grande momento di difficoltà dal 15’ della ripresa in avanti quando Gabbianelli colpisce il palo su punizione. Il Lentigione cerca e trova il pareggio, poi l’episodio finale. Al 19’ del primo tempo, dopo un angolo dalla sinistra, Grifa tira al volo dai 16 metri, ma la palla è alta. Al 22’ passano gli ospiti: Gabbianelli mette in area piccola un pallone invitante, Poli anticipa il difensore locale e realizza l’1 a 0. Al 29’ c’è un’uscita a dir poco avventata di Rizzuto, ma Poli non sfrutta la clamorosa occasione. Al 14’ della ripresa Martini entra su Poli ai limiti dell’area: per l’arbitro il fallo è esterno alla linea ed è calcio di punizione, magistralmente tirato a giro da Gabbianelli con portiere fuori causa. Il palo dice di no. L’Aglianese pare andare in difficoltà fisica, il Lentigione prende campo e al 19’ Battistello impegna Aiolfi. Al 26’ il pareggio di Cortesi, su passaggio di Macchioni in area piccola, con difensori toscani troppo larghi. Al 32’ Manzotti impegna Aiolfi, mentre al 46’ ecco il colpo di scena. Martini si appoggia in modo vistoso su Perugi in piena area e forse c’è anche un contatto di gambe. L’arbitro decreta il rigore che Bocalon realizza con freddezza con un rasoterra angolatissimo sulla destra di Rizzuto. "Abbiamo giocato una buona gara – dice mister Baiano – ottimo il primo tempo e poi qualche problema nel secondo in cui abbiamo ceduto troppo campo. Credo sia una vittoria più che meritata, ci abbiamo creduto fino in fondo e poi secondo me c’era anche il rigore che l’arbitro ha trasformato in punizione".

Claudio Lavaggi