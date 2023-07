Con l’arrivo di Niccolò Goffredi, classe 2005, terzino destro proveniente dal Bologna, salgono a tre i giocatori fino ad ora messi sotto contrato dalla Pistoiese: gli altri sono Niccolò Cudini e Hamza Oubakent. Come annunciato in occasione della presentazione delle maglie e dalla campagna abbonamenti, sono in arrivo anche Daniele Ferrandino, Mattia De Mino, Jacopo Ricco, Marios Chrysovergis, ma ad oggi non è ancora arrivata l’ufficializzazione. E’ inutile nascondere che le operazioni di mercato stanno andato a rilento, tenendo conto che la squadra il 26 luglio, cioé domani, partirà per il ritiro in Umbria a Marcellano, una frazione del comune di Gualdo Cattaneo. Il rischio di partire con una truppa decisamente ridotta è piuttosto reale visto che manca un solo giorno alla partenza ed a meno di colpi di scena incredibili la Pistoiese partirà con un numero risicato di giocatori. Il motivo di questo mercato che non decolla non è dato saperlo e non rimane che aspettare gli eventi. La società, intanto, domani presenterà lo staff tecnico arancione per cui c’è da augurarsi che venga dato modo a Consonni ed ai suoi collaboratori di poter iniziare a lavorare che tradotto significa sperare che oltre ai tecnici possano arrivare anche dei giocatori. E’ piuttosto ovvio che in questo momento l’argomento squadra sia quello che tiene banco e che preme di più ai tifosi arancioni anche perché la società ha dichiarato non tanto velatamente che l’intenzione è quella di vincere il campionato e tornare tra i professionisti per cui c’è da allestire una squadra in grado di poter recitare il ruolo di protagonista con acquisti di spessore che siano in grado di garantire il raggiungimento dell’obiettivo prefissato. Vincere il campionato di serie D non è affatto facile e la Pistoiese lo ha già constato sulla propria pelle.

M.I.