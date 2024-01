Serie C. Un gigante tedesco alla corte di coach Milani. Bottegone ingaggia l’ala Maurice Delage

Un tedesco per la Valentina’s Camicette Bottegone. La squadra di serie C ha ingaggiato Maurice Delage, ala grande classe 1995 di 205 centimetri. Originario degli Stati Uniti, Delage ha iniziato a giocare a Dallas per poi trasferirsi in G-ermania, ove ha disputato alcune annate nei campionati della Prima e Seconda Lega regionale del Nord. Nel 2019/20 è arrivata la sua prima avventura in Italia, con la maglia dell’Azzurra Pozzallo, nella serie D siciliana: soltanto 4 partite con 6 punti di media. Nel 2021/22 ha difeso i colori del Wusterhausen, in Regional Liga, mentre nella passata stagione è tornato in Italia per giocare con l’Anspi Santa Rita Taranto, nella serie C Silver pugliese. Un’annata da numeri importanti, visto che ha chiuso le 24 gare disputate con una media di 15.7 punti. In questa stagione, invece, ha indossato la maglia giallonera del Basket Viadana nella serie C lombarda: per lui 13 partite disputate con quasi 6 di media. "Abbiamo seguito il ragazzo per qualche settimana ed è giunta l’occasione giusta per portarlo a Bottegone", afferma il ds Alessandro Taddei.

G.B.