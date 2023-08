Serie C. Shoemakers, in Coppa sfida col Pino Firenze

Eccoci giunti al termine di questa rovente estate di trattative e per le formazioni pistoiesi che si apprestano ad iniziare questa stagione è tempo di immergersi nei vari impegni di campo. Si parte il weekend del 9-10 settembre con la Coppa Toscana "Trofeo Alfredo Piperno" che quest’anno avrà una formula del tutto insolita con gare ad eliminazione diretta per quanto riguarda le squadre neopromosse e quelle della vecchia C Silver, eccezion fatta per Cus Pisa e Fides Montevarchi. Le vincenti dei vari accoppiamenti affronteranno al turno successivo formazioni provenienti dalla vecchia C Gold il 16 e 17 settembre. Per gli Shoemakers il primo ostacolo si chiama Pino Firenze e chi vincerà questo incontro se la vedrà poi con Endiasfalti Agliana negli ottavi di finale previsti la settimana successiva. Per la Valentina’s invece ci sarà il confronto con CMC in terra marmifera, la cui vincente se la vedrà con Costone Siena. Le quattro contendenti che andranno avanti nel torneo parteciperanno alle “final four” indicativamente il 6 e 7 gennaio 2024. I consueti match di Coppa Toscana saranno un gustoso antipasto per vedere alla prova tutte le compagini in vista del campionato. È stato infatti stilato dall’ufficio gare regionale il calendario provvisorio ma che dovrebbe essere a meno di sorprese anche definitivo della prima fase, che inizierà sabato 30 settembre e terminerà il 18 febbraio. Per quanto riguarda le squadre della nostra provincia che come è noto non saranno inserite tutte nello stesso girone, la prima giornata in programma del gruppo B vedrà scendere sul proprio campo la Endiasfalti Agliana contro Juve Pontedera, mentre Shoemakers Monsummano sarà la prima squadra che osserverà un turno di riposo e esordirà per la prima volta il 7 ottobre sul parquet del Don Bosco Livorno. Nel gruppo A la Valentina’s Bottegone se la vedrà in casa con Fides Montevarchi, squadra che lo scorso anno è arrivata prima in C Silver e formazione sicuramente attrezzata per competere anche quest’anno. Il derby, l’unico che vedremo almeno per quanto riguarda la fase iniziale tra Shoemakers e Agliana verrà giocato prima in casa dei ciabattini il 4 novembre e successivamente al Capitini il 21 gennaio. Che campionato aspettarsi dalle squadre della nostra provincia? Senza dubbio la Endiasfalti si approccia a questo girone come una delle formazioni candidate ad essere protagonista, essendo in pianta stabile ormai da anni una realtà tra le più solide in categoria. In seguito alla perdita di alcuni giocatori importanti la squadra del neo coach Gambassi ha operato in maniera oculata sul mercato, inserendo nel proprio roster giocatori di ottimo valore.

Leonardo Meacci