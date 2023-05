La finale dei playoff è di Quarrata. Il Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Quarrata, infatti, vola all’ultimo atto dei playoff di serie C Gold battendo 3-0 l’Endiasfalti Agliana: affronterà la Virtus Siena. Il Dany Basket stacca il pass in virtù della rimonta in gara-3 al PalaMelo della città del mobile: 75-72 grazie alla bomba di Falaschi a un secondo dal termine dell’incontro. Sotto di 12 punti nel corso della gara, la compagine biancoblu ha il merito di non mollare mai e cambiare faccia nella ripresa dopo un primo tempo decisamente appannaggio degli avversari. Rivali a cui vanno fatti i complimenti per aver reso questa serie avvincente e combattuta nonostante le pesanti assenze di Nesi e Tuci. Alla fine la festa è dei mobilieri, sebbene abbiano avuto a che fare con il forfait di Federico Regoli, che coach Tonfoni spera di recuperare per il primo appuntamento contro Siena. Agliana è da applausi, conduce la partita sul piano del gioco e nel punteggio sino a pochi attimi dalla fine, poi Falaschi la condanna con la sopracitata tripla. Quarrata: Zucconi, Balducci 3, Mazzullo 8, Cantrè, Calugi 2, Falaschi 13, Rossi 13, Frati, Francesco Regoli 7, Riccio 9, Frangioni, Mustiatsa 20. Agliana: Zita 11, Tommei 3, Bruno 16, Razzoli 8, Bonistalli 7, Pagnini ne, Nieri 17, Cinalli 0, Mucci 10, Cannone 2.

Nella 14a giornata della stagione regolare di serie C Silver, bella prova della Libertas Montale, sconfitta 75-73 a Prato dal Basket Giovane. In classifica, Montale resta al terz’ultimo posto con 12 punti.

Gianluca Barni