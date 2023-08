Serie C. Bottegone prepara il gran ritorno Lunedì scatta il raduno giallonero

Et voilà la stagione del grande ritorno in serie C. La Valentina’s Camicette Bottegone è pronta a rituffarsi nel basket che conta: lunedì 28 agosto, a partire dalle 18.30, la prima squadra inizierà la preparazione precampionato nel parco del Villone Puccini. Agli ordini di coach Maurizio Milani, del vice Maurizio Chiti e del team manager Alessio Paci troveremo i seguenti giocatori: i playmaker Gioele De Leonardo, Francesco Pierattini e Giacomo Santangelo, le guardie Fabio Riccio e Alessandro Mati, le ali Edoardo Banchelli (capitano), Marco Magnini, Niccolò Milani e Lorenzo Mucciola e il pivot Gianluca Cukaj. Sin dall’inizio della preparazione, sarà aggregato al gruppo anche il playmaker classe 2005 Gabriele Poli, che fa parte della formazione Under19 Silver del BBJ. Per lui un’esperienza importante, che gli servirà nel prossimo futuro. Nelle prime tre settimane di preparazione, metà lavoro sarà svolto in palestra, alla "Martin Luther King" (la parte tecnico-tattica), e metà al Villone Puccini (la parte atletica). La prima squadra del presidentissimo Don Piergiorgio Baronti, del vice presidente Nicola Gelli e del direttore sportivo Alessandro Taddei esordirà ufficialmente domenica 10 settembre, con inizio alle 18 a Carrara, nel primo turno di Coppa Toscana contro il Centro Minibasket Carrara. Nel campionato di serie C unica, invece, debutto stabilito sabato 30 settembre, con avvio alle 21.15 alla "King" al cospetto della Fides Montevarchi. Questo è, infine, il programma attuale delle amichevoli: giovedì 7 settembre al Pala Capitini contro l’Endiasfalti; giovedì 21 settembre alle 20.30 a Siena contro la Mens Sana. È probabile che la compagine affronti altri due test amichevoli, che però dipenderanno dal passaggio del turno o meno in Coppa Toscana. Le gare saranno ufficializzate soltanto dopo domenica 10 settembre.

Gianluca Barni