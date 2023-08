Serie C. Agliana si rafforza con Andrei Mucciola nel motore di Bottegone

La chiusura del cerchio. L’Endiasfalti Agliana conclude la propria campagna di rafforzamento con l’ingaggio di Matteo Andrei, centro classe 2000 proveniente da Campi Bisenzio. Il 23enne colosso ha sin qui indossato le maglie dei Jokers Legnaia in D, Olimpia Legnaia in C Gold e nell’ultima stagione di Campi Bisenzio in C Silver. Un lungo atipico, che oltre a saper sfruttare i suoi due metri di altezza sotto canestro, riesce a essere pericoloso anche dalla lunga distanza grazie a un buon tiro. "Sono molto contento, ho subito ricevuto una grande disponibilità da parte di tutto lo staff – assicura Andrei –. Ringrazio il presidente Caramelli e tutta la società per l’opportunità. Abbiamo tutte le carte in regola per disputare un’ottima stagione. Non vedo l’ora di mettermi a disposizione di coach Gambassi e dei compagni". "È un ragazzo dal potenziale altissimo, con un buon fisico e una tecnica fuori dal comune – lo presenta Caramelli –. Ho molta fiducia in lui: sono sicuro che lavorando sempre al 100%, riuscirà a essere un fattore in più".

Due giovani interessanti per il nuovo Bottegone Basket 2001. Si tratta di Lorenzo Mucciola, entrato ufficialmente nell’organico che affronterà il prossimo campionato di serie C, e, almeno nella fase della preparazione, di Gabriele Poli, playmaker classe 2005, portacolori della formazione under 19 Silver. Assieme agli altri cestisti confermati, Mucciola sarà uno dei componenti della nuova Valentina’s Camicette, la compagine che ha letteralmente dominato la serie D: si giocherà, quindi, le proprie opportunità in categoria superiore. Ma sarà prezioso, per la determinazione e l’impegno che mette sempre, durante le sedute di allenamento: così facendo, non gli sarà difficile farsi trovare pronto nel momento della necessità.

G.B.