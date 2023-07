SERIE B2. Tre promettenti nuovi innesti per La Fenice: si prosegue con la "linea verde»

Tre nuovi elementi per la prima squadra del Pistoia Volley La Fenice. Comincia a delinearsi la formazione che affronterà il campionato di serie B2: vestiranno alla fuxiablu, infatti, l’opposta Valentina Mazza, la palleggiatrice Lucrezia Franciolini e l’attaccante Margherita Cicchitelli. Mazza, classe 2001, è originaria di Budrio nel bolognese, dove ha mosso i primi passi, ma è tra la Pallavolo Ozzano e il VTB Bologna che si è tolta tante soddisfazioni, sia a livello giovanile che in prima squadra, disputando la C e la B2 già in giovanissima età. Nella stagione appena conclusa è arrivato, però, il successo più grande e bello, con la promozione in serie B1 con la maglia della Pallavolo Ozzano. Costretta ad allontanarsi dalla sua amata Emilia Romagna per motivi di studio, ha accettato con piacere le offerte pistoiesi. Franciolini, anch’ella classe 2001, è cresciuta pallavolisticamente nel Valdarno Volley, in cui ha disputato tutti i campionati giovanili. Dopo diverse esperienze in serie C sia a Prato che a Firenze, nell’ultima annata sportiva ha indossato la casacca della Pallavolo Piandiscó nel campionato di serie B2. Cicchitelli, classe 2003 nata in Russia ma cresciuta a Civitanova Marche, ha incominciato a Porto Potenza Picena. Tante le esperienze in categoria per questa giovane, che ha giocato nel Volley Angels Project, nell’Azzurra Volley e nell’Offanengo, ove ha conseguito la promozione in A2. Gianluca Barni