Serie B2. Fenice, esordio amaro. Reggio Emilia corsara

Non è stato l’inizio sognato, ma tant’è: la prima squadra del Pistoia Volley La Fenice esce sconfitta 3-1 (parziali 25-13, 20-25, 25-22, 25-19) dalla gara casalinga con l’Arbor Reggio Emilia, una delle squadre ritenute tra le papabili alla vittoria della B2. Coach Testi parte con Betti palleggiatrice, Mazza opposta, Lopez Delgado e capitan Massaro centrali, Cicchitelli e Mantellassi schiacciatrici, Bini libero. Nel primo set non c’è storia: le emiliane si mostrano più complete e decise e lo chiudono in breve tempo. Di tenore completamente diverso il secondo parziale, con una Fenice combattiva e desiderosa di riscatto. Ne esce un set combattuto, con la Fenice che nel finale (21-19) stacca il biglietto vincente. Nel terzo set sono le reggiane a gestire il cospicuo vantaggio accumulato (18-11). Nel quarto parziale, Franciolini va in regia e la gara si mantiene equilibrata sino al 20-19 a favore delle ospiti. "Abbiamo affrontato un ottimo avversario, molto organizzato specie nella correlazione muro-difesa, grazie anche alla maggiore altezza – dice Tesi –. Abbiamo subito l’emozione dell’esordio, c’è mancata incisività al servizio e qualche certezza in ricezione. Nei momenti topici abbiamo sbagliato troppo".