Nella giornata, la penultima della regular season di serie B2, in cui la capolista Ozzano dell’Emilia strapazza 3-0 Polverigi assicurandosi la promozione in B1, l’ABC Ricami supera 3-1 (25-13, 12-25, 25-23, 25-20) l’Ariete Prato portandosi al quinto posto solitario della classifica, staccando proprio Polverigi. La graduatoria recita Ozzano 69, Pontedera 65, Riccione 57, Prato 54, Pistoia 44, Polverigi 41. Con il libero Miccoli ancora fuori servizio, l’ABC Ricami s’impone al termine di un confronto vibrante. "Il successo ci ha consentito di salutare il pubblico come volevamo, in festa e a testa alta per un campionato di serie B2 da 44 punti affrontato con un gruppo di 14 atlete in gran parte (8 su 14) di proprietà della società – esulta, a ragione, coach Davide Ribechini –. Si tratta di un grande risultato e non è ancora finita: vogliamo far punti anche a Ravenna e blindare il quinto posto, che al momento occupiamo in solitaria con un vantaggio di 3 lunghezze su Polverigi. La partita con Prato è stata intensa e combattuta. Dopo il passaggio a vuoto del secondo parziale, abbiamo tirato fuori gli artigli e giocato con coraggio. Abbiamo dovuto rinunciare a Miccoli, che per problemi fisici ha concluso di fatto la stagione, ma Orlandi nel ruolo è stata bravissima e ci ha consentito di giocare con serenità in ricezione e appoggio". Tabellino Mannucci 9, Martone 5, Massaro 10, Orlandi 1, Pieraccioni 7, Betti 1, Mantellassi 13, Canovai 2, n.e. Gaggioli, Tanteri, Guarducci, Agostini, Valentini.

Gianluca Barni