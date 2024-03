Serie B2, C e D. Non solo La Fenice: il programma del weekend

Pistoia Volley La Fenice in campo eccezionalmente di domenica per il 5° turno di ritorno del girone G del campionato femminile nazionale di serie B2; le compagini di serie C e D giocheranno sabato a eccezione del Delfino Pescia donne, che anticipa il proprio impegno questa sera. Nel torneo di B2, le fuxiablu, penultime della classe con 12 punti, renderanno visita alla capolista Ius Pallavolo Arezzo (39), dalle 17.30 alla palestra comunale di Palazzo del Pero: all’andata le aretine espugnarono l’"Anna Frank" 3-0 (19, 22, 19). Alla vigilia, nessun problema di formazione per coach Vittorio Bertini.

Nella quinta giornata di ritorno del girone B di serie C femminile, riposa da calendario il Blu Volley Quarrata, secondo in classifica con 32 punti. Il Volley Aglianese di Marco Targioni, tornato al successo nel derby con la Pieve a Nievole (3-0) e adesso terz’ultimo in graduatoria a quota 12, sarà impegnato dalle 18 a Firenze con il Firenze Ovest settimo a 18; il Montebianco ottavo a 15, ospiterà dalle 21 alla "Fanciullacci" di Pieve a Nievole, il Volley Club Le Signe, terzo a 31. Per il 6° turno di ritorno del gruppo C di serie C, stasera il Delfino Pescia cercherà di violare il terreno di gioco della Pediatuss, dalle 21 a Casciavola: le due équipe sono rispettivamente quarta e seconda con gli stessi punti, 28. "Ci stiamo preparando allo scontro diretto – sostiene la diesse valdinievolina, Valentina Maltagliati – sostenuti anche dalla bella notizia del ritorno di Greta Menicocci, che pian piano ha ripreso ad allenarsi". Per la 5a giornata di ritorno di C maschile, girone B, la Zona Mazzoni se la vedrà con la Torretta Livorno, dalle 18 alla palestra Anna Frank di Pistoia: penultima piazza a 7 per i Vigili del fuoco pistoiesi, seconda a 31 per i labronici. Assenti tra i biancorossi, Fedi e Murgia.

Scendendo di categoria, per il quinto turno di ritorno di D "gentil sesso", girone B, derby tra AM Flora Buggiano e Progetto Volley Bottegone, dalle 21.15 al Pala Spadoni di Borgo a Buggiano. Squadre al gran completo e previsione di tutto esaurito sugli spalti: Buggiano settimo a 23, Bottegone terzo a 42, in corsa per i playoff. Nel girone C di serie D, è costretta a fare punti l’Aglianese di Luca Lazzarini, penultima a 13, che dalle 21 giocherà al Pala Capitini di Agliana contro Grosseto, ottavo a 21. Infine, nel girone B di serie D uomini, il Delfino, penultimo a 9, si confronterà con i Lupi Santa Croce, sesti a 21, dalle 18 ad Alberghi di Pescia.

Gianluca Barni