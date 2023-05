L’ABC Ricami studia da grande. La prima squadra del Pistoia Volley La Fenice ha chiuso il campionato di serie B2 al sesto posto nel girone G: 44 i punti conquistati, tanti quanti quelli messi assieme dalla compagine di Polverigi, quinta per miglior quoziente set. Una stagione da applausi quella delle pallavoliste fuxiablu, allenate dal valente coach Davide Ribechini. "La stagione è stata ottima – la giudica così, il tecnico d’origine pisana –. Faticosa, lunga, piena di cose da fare e situazioni da sistemare, in campo, ma ci siamo tolti tante soddisfazioni giocando belle partite e arrivando in una posizione di graduatoria che in pochi avrebbero pronosticato ad agosto dello scorso anno. Il quinto o il sesto posto per una vittoria in più o in meno non sposta di una virgola la prestazione: un punto va e viene, ma 44 no e quelli rimangono, oltre al fatto di aver ottenuto punti e addirittura vinto con le prime 6 o 7 della classe escluso Pontedera. Tanti bei momenti. La società è stata una società di B2: non ci ha mai fatto mancare niente. Merito della presidente Luciana Faralli, sempre accanto alla formazione in tutte le trasferte, e del team manager Gianluca Spadoni, che ha sacrificato famiglia e tempo libero per essere a disposizione di giocatrici e allenatore ogni minuto. Come collaboratori preziosissimi, giusto ringraziare Andrea Baldi, il preparatore atletico, Enrica Bindi, per la parte fisioterapica e i massaggi, oltre a Claudio Caramelli, per l’attenzione e i consigli". Sin qui il bilancio di Ribechini. Ora tocca alla dirigenza parlare coi fatti: la prima mossa, che tutti si attendono, è proprio il rinnovo del contratto del coach.

Gianluca Barni