Serie B. Ora la Gema saluta Ghiarè, Molteni e Neri

Dopo gli arrivi e le conferme per in casa Gema Pallacanestro Montecatini è arrivato anche il tempo dei saluti e degli addii. E sono addii dolorosi quelli a Christian Ghiarè, Tommaso Molteni (foto) e Lorenzo Neri, i quali, anche in virtù della regola che per la Serie B Nazionale non prevede l’obbligo di presentare in lista giocatori under, non faranno parte del roster termale per la stagione 2023-2024 pur avendo scritto pagine importanti della storia recente rossoblù. Molteni e Neri in particolare sono stati due elementi cardine della squadra arrivata in finale playoff di Serie C Gold nel 2022 e validi scudieri nell’ultima annata in Serie B, culminata con la vittoria nello spareggio per la B Nazionale contro Pavia. Del giocatore canturino rimarranno scolpite negli occhi e nella memoria del popolo di fede Gema la prestazione da 31 punti nel primo storico derby cestistico di Montecatini Terme, come pure la tripla che ha deciso un’altra delle dieci stracittadine giocate in nemmeno un anno e mezzo, quella dello scorso ottobre finita 65-66 per Gema. In generale per lui nell’ultima annata di Serie B 6 punti di media in 20 minuti, con 1,6 assist a partita, cifre confermate anche nella serie play-in con la Riso Scotti. Rumors di mercato danno il play classe 1999 vicino al Dany Basket Quarrata, che, sotto la guida di un altro ex Montecatini Terme Basketball, ovvero coach Alberto Tonfoni, si appresta a vivere il primo campionato di Serie B (Interregionale) della propria storia. Cambierà maglia dopo due stagioni con Gema anche Lorenzo Neri, che ha costellato di giocate decisive tutto il suo primo campionato in rossoblù e anche in Serie B ha marchiato con la sua firma vittorie importanti, come quella casalinga contro la Libertas Livorno, ma anche quella contro Gallarate ad aprile, sempre al PalaTerme. Una stagione caratterizzata da qualche problema fisico di troppo, ma anche da 7,3 punti e 20 minuti di media a partita, con il 41 percento da dietro l’arco. Se ne va anche il golden boy del vivaio Gema, quel Christian Ghiarè che dalle giovanili era riuscito ad emergere fino a conquistarsi un posto fisso in prima squadra con coach Marco Del Re nella stagione 2021-2022, partendo spesso e volentieri anche in quintetto e viaggiando ad una media di quasi 7 punti a gara.

Filippo Palazzoni