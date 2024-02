Serie B Nazionale. Un ko meno ’amaro’ per la Gema. Sono tanti i motivi per sorridere

Non tutte le sconfitte sono uguali. Ci sono quelle che, pur lasciando l’amaro in bocca e a volte anche strascichi dolorosi, possono essere prese come punto di ripartenza. E’ il caso, nello specifico, del k.o. patito dalla Gema Pallacanestro Montecatini sul parquet di Brianza Casa Basket, a causa del quale l’avvio del girone di ritorno dei "leoni" termali risulta ad oggi leggermente inferiore rispetto alla partenza, pur balbettante, del girone d’andata, in cui i Savoldelli e compagni collezionarono comunque 3 vittorie e 2 sconfitte nelle prime 5 partite, contro i 3 k.o. inframezzati dai 2 successi da metà gennaio ad oggi. Eppure nonostante il risultato negativo la sensazione data da Gema durante il match del PalaFacchetti di Treviglio è quella di una squadra in netta crescita sul piano atletico e non solo: lo dimostrano gli oltre trentacinque minuti (sui quaranta totali) in cui la formazione di coach Marco Del Re ha condotto la partita dal punto di vista non solo del punteggio, ma anche del gioco, imbrigliando una formazione frizzante come quella biancoverde, che fa della corsa e dell’intensità il proprio marchio di fabbrica. Segno che la condizione fisica sta tornando quella dei tempi migliori e verosimilmente migliorerà ancora, considerando il sempre più imminente rientro in campo di Simone Angelucci, che permetterà al gruppo di allenarsi finalmente al completo come non succedeva da agosto. Questo è il primo motivo per guardare con ottimismo al futuro in casa rossoblù. Ma non è il solo. Un’altra delle ragioni per sorridere è un calendario che, al netto della sfida in casa della Libertas Livorno in programma nel turno infrasettimanale di San Valentino, da qui a fine mese propone incroci tutto sommato abbordabili: nelle prossime due settimane infatti Gema se la vedrà con tre delle ultime cinque franchigie del Girone A di Serie B Nazionale e giocherà due volte nell’arco di sette giorni al PalaTerme, prima contro la Virtus Arechi Salerno, penultima in classifica, poi contro il fanalino di coda Caserta, prima della trasferta di Piacenza contro la Bakery dei tanti ex, su tutti l’italo-argentino Lisandro Rasio. Un cammino che potrebbe dare slancio alla franchigia termale, che è riuscita a mantenere il quarto posto e il bilancio degli scontri diretti favorevole contro un’altra diretta concorrente per un posto ai playoff.

Filippo Palazzoni