Serie B Nazionale. La Gema a Fiorenzuola per tornare a correre

Il 2024 casalingo della Gema Pallacanestro Montecatini non è stato in linea con il rendimento della prima parte del campionato, che aveva visto Savoldelli e compagni soccombere una sola volta davanti al pubblico amico, contro la Libertas Livorno: nel nuovo anno siamo invece già a 2 ko su 2 gare giocate al PalaTerme, prima con Desio, poi con Sant’Antimo. La ’fortuna’ per i leoni termali è che c’è poco tempo per piangersi addosso, perché questa sera alle 20:30 è già tempo di tornare sul parquet: ad attendere Gema ci sono i Fiorenzuola Bees, che nel palazzetto di Castell’Arquato, teatro della sfida valevole per il primo turno infrasettimanale dell’anno, sono un rullo compressore, visto che in casa hanno conquistato 7 delle 8 vittorie complessive in stagione, uscendo sconfitti soltanto contro Pielle Livorno e Logiman Crema. Quella allenata da coach Lorenzo Dalmontè è una squadra che fa del corri e tira il proprio punto di forza ma che ha perso recentemente per infortunio uno dei suoi interpreti di punta, ovvero il play Voltolini: "Fiorenzuola ha le caratteristiche e il talento per sopperire a questa assenza comunque importante, visto che ha nel proprio roster giocatori esperti mixati con giovani molto interessanti e con tanti punti nelle mani – analizza coach Marco Del Re –. Attenzione soprattutto all’altro play Giacchè, al tiratore Sebic, da quasi 15 punti di media, e all’altro esterno Venturoli, molto pericoloso dall’arco, ma anche ai lunghi Preti e Seck, che si divide minuti in area con Ricci. Inoltre hanno da poco aggiunto anche un cambio importante come Guaccio e dalla panchina hanno possono entrare anche Bottioni e Re. Ci sarà da sudare, sappiamo che Fiorenzuola ha costruito in casa la quasi totalità del proprio bottino di punti, conquistando vittorie anche larghe su formazioni contro cui è molto difficile giocare. Dovremo difendere molto meglio sulle loro caratteristiche individuali rispetto a quanto fatto contro la Geko e avere un piglio diverso".

Filippo Palazzoni