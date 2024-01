Serie B Nazionale. La Fabo va nella tana di Rieti. La stella Roderick da arginare

Quella fra NPC Rieti e Fabo Herons Montecatini è una sfida fra chi ha accettato di modificare completamente la propria fisionomia rispetto agli inizi della stagione e chi proverà in tutti i modi a mantenere intatte identità di squadra e caratteristiche peculiari del proprio gioco anche a fronte dell’arrivo di un giocatore come Matej Radunic. Cambiare quando le cose non vanno come dovrebbero è necessario, cercare di non farlo quando il rendimento è altissimo è altrettanto doveroso: l’esito del match di questa sera alle 21 al PalaSojourner di Rieti dirà quale delle due filosofie nel caso specifico avrà portato più frutti. Che il sistema-Herons o, se si preferisce, il sistema-Barsotti funzioni anche in una categoria come la Serie B Nazionale lo certificano i 28 punti in 18 partite che fanno degli Aironi la capolista solitaria del girone A, ma è altrettanto innegabile che l’innesto di Terrence Roderick da parte dei reatini è destinato a stravolgere gli equilibri del campionato, come del resto sta già facendo: da quando la guardia-ala originaria di Filadelfia è atterrata sul pianeta NPC la squadra di coach Francesco Ponticiello ha vinto 3 partite su 4 uscendo sconfitta soltanto dal PalaMacchia di Livorno targato Pielle: "Vincere in casa di una Pielle Livorno arrabbiata dopo la sconfitta beffarda nel derby labronico sarebbe stato complicato anche per una squadra di Serie A – scherza coach Federico Barsotti –. Fatto sta che l’ingaggio di Roderick dà una dimensione diversa a Rieti, perché stiamo parlando di un giocatore che fa cose assolutamente non comuni per questa categoria e non mi riferisco tanto ai canestri, quanto piuttosto alle letture, ai cambi di velocità che riesce a dare ai possessi, alla rapidità rapportata alla precisione. Tutte doti che svilupperebbe con efficacia anche se fosse in una categoria superiore, figuriamoci in questa. La NPC ha cambiato tanto anche un po’ per necessità, vedi ad esempio l’infortunio a Kevin Cusenza che li ha costretti a tornare sul mercato, ma con Roderick e il nuovo acquisto Dario Zucca, può vantare un roster ampiamente da playoff. Non so se riusciranno a raggiungerli perché hanno perso un po’ di terreno ad inizio stagione. Ci attende una partita tosta".

Sarà Roderick contro Radunic dunque, perché il nuovo arrivo in casa Herons dopo essersi calato nuovamente nella realtà montecatinese sarà schierato fin da subito nel match della seconda giornata di ritorno, mentre diventa in dubbio la presenza di Carpanzano, alle prese con un fastidio muscolare: "Gianluca ha accusato questo problema martedì e non è riuscito ad allenarsi con continuità, cercheremo di capire se sarà più opportuno tenerlo a riposo o farlo giocare – rivela il condottiero degli Aironi –. Matej invece ha fatto già due allenamenti più la rifinitura e verrà con noi: ho trovato un giocatore ulteriormente maturato rispetto a due stagioni fa e già pronto fisicamente ma è chiaro che il suo inserimento richiederà un po’ di tempo".

