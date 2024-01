Serie B Nazionale. La crescita di Corgnati: "Gema, voglio i playoff»

È il 23’ di Legnano-Gema Montecatini: i Knights sono appena tornati a -4, Corgnati porta palla, entra in area e realizza il jumper del nuovo +6 rossoblù. Passano appena sei secondi e il numero 12 ruba palla a Marino e infila la bomba del 41-50. Non basta, perché sul nuovo possesso dopo la tripla dello stesso Marino il diciannovenne ex Alba zittisce di nuovo il PalaBorsani con un’altra tripla dall’angolo. In questi sessanta secondi c’è condensata tutta la crescita di Matteo Corgnati nel suo primo spezzone di campionato con i leoni termali: da giovane di belle speranze a giocatore capace di sostituire per due partite un play navigato come Nicola Savoldelli.

Corgnati, la partita di Legnano se la ricorderà per un bel po’.

"Direi di sì, anche perché è stata la mia prima partita vinta partendo nel quintetto iniziale. Avevo iniziato da titolare anche nel match precedente, ma non era andata benissimo".

Com’è stato possibile che la squadra abbia offerto due prestazioni così diverse nell’arco di soli sei giorni?

"Contro Desio eravamo stanchi mentalmente, mentre a Legnano abbiamo approcciato la partita in maniera completamente diversa: avevamo fame, sentivamo che la partita poteva essere nostra e abbiamo messo in campo più energia di loro".

E lei hai messo in imbarazzo un mostro sacro come Tommaso Marino.

"Lui è un giocatore che ammiro molto e che seguo anche sui social. Sono contento di aver contribuito alla vittoria della squadra con la mia prova, devo dire grazie anche a Savoldelli che dalla panchina mi ha aiutato veramente tanto".

Nasce come guardia tiratrice. Come si sta abituando a questa nuova veste di playmaker?

"Cerco di fare semplicemente quello che mi chiede il coach. Grazie all’aiuto suo e di tutti i compagni sento però sempre più mio questo ruolo e credo di essere anche cresciuto in sicurezza e nelle letture di determinate situazioni di gioco, anche se devo ancora migliorare tanto".

Domenica al PalaTerme arriva Sant’Antimo, che sensazioni ha in vista della sfida ai campani?

"Loro sono in un grande momento ma noi vogliamo sportivamente vendicarci della sconfitta dell’andata e tornare a regalare una gioia al nostro pubblico. Una vittoria sarebbe importantissima anche in ottica playoff".

I discorsi di classifica questa Gema ha dimostrato però di soffrirli un po’ e di giocare meglio quando ha la mente sgombra.

"È vero, ma fin qui abbiamo fatto benissimo, siamo quarti con merito e noi giocatori un pensierino ai playoff nella nostra testa già lo stiamo facendo. La strada comunque è ancora lunga e dobbiamo procedere pensando ad una partita alla volta".

Filippo Palazzoni