Serie B Nazionale. Gema, massima allerta. La Geko è in forma

Riappropriarsi del fattore PalaTerme per dare continuità all’exploit di Legnano e vendicare la sconfitta casalinga contro Desio che ha aperto il 2024: è questo il principale obiettivo della Gema Montecatini in vista della sfida interna contro la Geko Sant’Antimo di questo pomeriggio alle 18. Missione tutt’altro che banale, vuoi perché la Montecatini cestistica porta decisamente bene ai partenopei, che contro le franchigie termali ha un bilancio di 2 vittorie e 0 sconfitte, vuoi perché Savoldelli e compagni non godono di coincidenze fortunate quando si tratta di incontrare la truppa di coach Marco Gandini. I due scontri diretti fra Gema e Sant’Antimo coincidono infatti con i due momenti di maggiore brillantezza della stagione dei campani: all’andata fu un PalaPuca ricolmo di entusiasmo per la prima esibizione interna della Geko a spingere al successo i propri beniamini, diciassette giornate più tardi la PSA vive un periodo magico, con quattro successi di fila che l’hanno proiettata al quinto posto in condivisione con Brianza, Piombino e Crema. Una vittoria per i rossoblù avrebbe quindi un valore inestimabile non solo sul piano psicologico, ma anche in ottica playoff: "L’obiettivo è quello di vincere e magari buttare un occhio al ribaltamento del -4 dell’andata - commenta coach Marco Del Re -. Sappiamo però quanto ritmo e quanta carica abbia Sant’Antimo dopo aver vinto quattro partite consecutive. I nostri rivali hanno trovato un miglior equilibrio con la partenza di Scali e sfruttano al meglio l’esperienza di Cantone e Dri, con un lungo importante come Quarisa nelle rotazioni, la crescita di Colussa, che ha raddoppiato il suo fatturato nelle ultime partite, ma anche con il grande apporto del classe 2000 Gallo. A mio avviso però il pericolo numero uno resta sempre il greco Kamperidis, per me uno dei tre migliori stranieri del campionato".

Da qualche settimana al roster della Geko si è aggiunto anche Luca Digno, l’anno in scorso in forza ai rossoblù, che tornerà quindi da avversario per la prima volta a Montecatini. Più che al grande ex della partita l’attenzione in casa Gema è rivolta a alle condizioni di capitan Savoldelli, dopo l’infiammazione al polpaccio che fin qui lo ha sempre tenuto fuori dai giochi in questo 2024: "La speranza è che questa sia la volta buona per riavere finalmente Nicola sul sul parquet, ma con o senza di lui servirà lo stesso approccio e lo stesso agonismo della sfida di Legnano – avverte il tecnico della Gema - Il morale è abbastanza alto, vogliamo giocarcela sui due lati del campo con intensità ma anche con la stessa voglia di divertirsi e aiutarsi che ho ammirato a Legnano".

Filippo Palazzoni