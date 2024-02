Serie B Nazionale. Gema, dopo il danno ecco la beffa. Niente impresa e si fa male Passoni

Serata da dimenticare quella di San Valentino per le rappresentanti cestistiche di Montecatini. Oltre al k.o. inaspettato della Fabo Herons in casa contro Piombino, anche per la Gema Pallacanestro Montecatini è arrivata una sconfitta, dal sapore diverso ma comunque beffarda, perché al PalaMacchia di Livorno gli uomini del livornese doc Marco Del Re hanno battagliato alla pari con la più quotata Libertas Livorno salvo poi cedere 77-74 negli ultimi secondi di gara. A decidere il match un canestro in penetrazione diTozzi, mvp del mese di gennaio secondo la LNP: "Siamo venuti a giocare con personalità su un campo difficilissimo contro una delle squadre più forti del girone e nonostante parecchie sbavature abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, chiudendo avanti nel punteggio il primo tempo e tenendo la Libertas a 36 punti segnati – analizza il tecnico rossoblù –. Sapevamo che gli amaranto avrebbero reagito con veemenza dopo l’intervallo lungo, tuttavia siamo rientrati in campo un po’ troppo morbidi nel secondo tempo e siamo finiti anche a -8. Siamo comunque stati bravi a non disunirci e recuperare, portando la partita punto a punto fino in fondo. A decidere il punteggio finale sono stati sì gli episodi, però abbiamo lasciato sul campo punti lungo tutto l’arco del match, a causa di qualche forzatura di troppo in attacco, ma soprattutto per colpa di alcune scelte difensive sbagliate che hanno regalato punti facili".

Sul parquet del PalaMacchia Gema non ha lasciato solo punti ma anche un infortunato di lusso, Lorenzo Passoni, che ha dovuto abbandonare la contesa a metà secondo quarto per un problema alla caviglia: "Conosco Passoni da tanti anni ed è uno che non molla mai. Se non ha potuto proseguire il match vuol dire che sentiva dolore e il problema potrebbe rivelarsi serio – racconta preoccupato coach Del Re – Valuteremo l’infortunio prima di Caserta, anche con esami diagnostici: c’è grande rammarico perché è successo in una serata in cui avevamo già dovuto lasciare a casa Dell’Anna per un problema fisico. Abbiamo appena recuperato Angelucci ma non c’è pace: sembriamo destinati a non dover mai giocare al completo".

Filippo Palazzoni