Serie B Nazionale. Gema affondata da Criconia. È di Piacenza la gara degli ex

Bakery Piacenza

83

Gema Montecatini

72

BAKERY PIACENZA: Maglietti 10, Criconia 33, El Agbani 3, Rasio 18, Mastroianni 7, Bertocco 6, Manenti 6, Soviero, Alberici ne, Ringressi ne, Civetta ne. All. Salvemini.

GEMA MONTECATINI: Savoldelli 9, Mastrangelo 8, Mazzantini 3, Korsunov 5, Di Pizzo 14, Pirani 10, Corgnati 9, Passoni 8, Angelucci 6, Dell’Anna. All. Del Re.

Arbitri: Di Franco e Gurrera.

Parziali: 15-18, 37-40, 57-55.

Nella sfida dei tanti ex è Lisandro Rasio (doppia doppia da 18 punti e 10 rimbalzi) a fare lo sgambetto alla sua vecchia squadra: dopo un buon primo tempo la Gema Montecatini si scioglie nella ripresa, subendo 46 punti, e cade 83-72 a Piacenza contro una buona Bakery, mettendo così a repentaglio il quarto posto.

La cronaca. Così come era successo all’andata l’inizio è piuttosto contratto e le percentuali al tiro non esattamente lusinghiere. Gema però trova il modo di scardinare con continuità la difesa piacentina e sprinta sul 10-2, costringendo coach Salvemini a parlarci su. La tripla di El Agbani e l’ingresso in campo di Bertocco rivitalizzano la Bakery che torna a -1 con il 2/2 ai liberi di Criconia, ma viene ricacciata immediatamente indietro dalla tripla dell’ex Angelucci, che arma anche il lay-up del +6 di Pirani. Divario però dimezzato dalla bomba del 15-18 di Criconia che manda in archivio i 10’ iniziali. Pirani e Passoni picconano la difesa della Bakery, Rasio porta a scuola Di Pizzo e tiene a galla i suoi, che però sprofondano quando Mazzantini indovina la tripla del +10 Gema. Due triple di puro talento di Criconia riportano sotto i padroni di casa, Gema però riprende subito in mano il controllo delle operazioni e grazie ad un ottimo Di Pizzo flirtano ripetutamente con la doppia cifra di vantaggio, finché Piacenza non indovina il break di 6-0 grazie ai continui viaggi in lunetta. Quello di Mastrangelo si rivela invece infruttuoso (0/2) e Gema torna così negli spogliatoi con uno scarto troppo striminzito per quanto fatto vedere nella prima metà di gara (37-40).

La beffa si materializza subito, perché la Bakery impatta a quota 42 grazie anche ad un tecnico fischiato alla panchina rossoblù. La partita diventa così una sfida punto a punto, con i termali che non si scompongono davanti al primo vantaggio biancorosso e costruiscono un break di 7-2 che li riporta avanti. Criconia e Rasio però prendono letteralmente per mano la Bakery facendola entrare sopra di 2 punti nell’ultima e decisiva frazione, in cui Gema perde completamente la bussola: Piacenza ne approfitta per corroborare il proprio vantaggio con un 14-2 di parziale che mette in ghiaccio la partita. Il ruggito dei leoni arriva troppo tardi: Korsunov e Corgnati provano a suonare la carica negli ultimi minuti ma i buoi sono già scappati dalla stalla e la schiacciata finale di Rasio suggella una serata maledetta per coach Del Re e i suoi ragazzi.

Filippo Palazzoni