Serie B Nazionale. Fabo, test d’alta quota ad Avellino. Barsotti: "Vogliamo competere»

A fronte di una prima decisamente da dimenticare, la Fabo Montecatini farà di tutto per far sì che la seconda volta in terra campana sia quella che "non si scorda mai". Gli ingredienti per una giornata da ricordare in casa rossoblù ci sono tutti: un palazzetto storico come il Pala Del Mauro di Avellino, una sfida d’alta quota, quella di oggi pomeriggio alle 18, fra prima e terza in classifica del Girone A di Serie B Nazionale e un avversario fra i più tosti dell’intera categoria. Sì, perché la Del Fes Avellino allenata da Andrea Crosariol è una squadra programmata per tentare la scalata alla A2, campionato in cui ha militato per anni Miha Vasl prima di accettare la destinazione irpina e in cui potrebbe tranquillamente giocare Matias Bortolin, lungo dal talento sconfinato. Per avere ragione di una corazzata del genere a Natali e compagni, che per la prima volta in stagione probabilmente non partono con i favori del pronostico, servirà la proverbiale partita perfetta: "Siamo consapevoli di andare ad affrontare quella che sulla carta è la prima della classe, perché Avellino è quella che sul mercato ha speso di più e ha portato a casa i risultati più importanti – analizza coach Federico Barsotti –. Hanno sei giocatori di altissimo livello e in particolare Vasl e Bortolin sembrano davvero due marziani per gli standard, pur molto elevati, di questo campionato. Oltretutto la Del Fes arriva da una sconfitta inopinabile contro Cassino, quindi giocherà con ancora più durezza mentale e fisica. I ragazzi sono carichi e hanno una gran voglia di mettersi alla prova". Nonostante il compito che attende gli Herons sia indubbiamente proibitivo, Barsotti crede nelle possibilità della sua squadra: "Sappiamo che per poter competere su certi campi serve un livello di attenzione massima, tanta determinazione, e sappiamo anche che il margine di errore è bassissimo – commenta il coach termale – Sono convinto però che per come giochiamo possiamo mettere in difficoltà Avellino a livello tecnico-tattico".

Filippo Palazzoni