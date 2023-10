Serie B nazionale. Fabo da sola in vetta, Gema segue a una sola vittoria di distanza. Il campionato parla decisamente "termale». Ma la strada è lunga

La sesta giornata del campionato di serie B Nazionale lascia in dote una classifica che a Montecatini Terme non si vedeva da un po’: Fabo Herons in testa con un record di cinque vinte e una persa e Gema PM vice-capolista (anche se a pari merito) con quattro vinte e due perse. Sembra di essere tornati ai tempi della serie C Gold, quando le due squadre duellavano dando vita quasi ad un campionato nel campionato, solo che adesso le due franchigie termali militano nella terza categoria cestistica nazionale e la complessità del torneo, unita alla presenza di autentiche corazzate, fa presagire che la situazione sia destinata a cambiare. Magari già da domani, quando le due squadre saranno attese da un turno infrasettimanale piuttosto complesso, con gli Herons di scena a Piombino e la Gema che ospiterà la Libertas Livorno.

"Del doman non v’è certezza" dunque, meglio godersi il momento, specialmente nel caso della banda-Barsotti, che con l’81-72 inflitto a Fiorenzuola ha confermato il primato in solitaria nel Girone A: "Siamo partiti male, direi forse più sul piano offensivo che difensivo ed è l’ennesima volta che non riusciamo a carburare nei primi minuti – ammette il condottiero degli "aironi" al termine della gara del PalaTerme – Siamo stati bravi poi ad aggrapparci alla difesa per provare a ripartire, a correre e a fare canestri ad alta percentuale e siamo rientrati in corsa con un parziale di 30-8 fra primo e secondo quarto, ma mi piacerebbe vedere la squadra giocare con quell’intensità difensiva per più minuti. Questo perché – argomenta – una buona pallacanestro anche in attacco per noi deve essere la naturale conseguenza di una difesa di alto livello. Manca ancora continuità di rendimento – aggiunge – ma in un campionato equilibrato come questo ogni volta che si vince una partita bisogna essere contenti, quindi andiamo avanti consapevoli che abbiamo ancora ampi margini di miglioramento".

Non ci sono ombre invece nella prestazione della Gema Pallacanestro Montecatini in quel di Salerno, in particolare in quella dei secondi due quarti, in cui gli uomini di coach Marco Del Re hanno rasentato la perfezione, annichilendo la Virtus Arechi ed espugnando un parquet su cui erano capitolati anche i cugini Herons: "E’ stata una grande vittoria – commenta il tecnico livornese – Nonostante un inizio contratto siamo stati bravi a rientrare quando Salerno ha tentato la fuga nel secondo quarto, poi dopo l’intervallo lungo ci siamo presentati con un altro piglio e abbiamo chiuso in crescendo. Anche chi di solito ha un minutaggio più ridotto ha risposto molto bene – conclude –, per cui sono veramente soddisfatto".

Filippo Palazzoni