Serie B Nazionale. Fabo, a Desio è una passeggiata. Il tonfo con Avellino è dimenticato

Rimadesio Desio

54

Fabo Montecatini

76

RIMADESIO DESIO: Fumagalli 7, Sodero 10, Baldini 17, Giarelli 10, Mazzoleni 1, Maspero, Tornari 5, Klanskis 2, Raffaldi 2, Caglio, Elli, Valsecchi ne. All. Gallazzi.

FABO MONTECATINI: Benites 16, Chiera 11, Natali, Arrigoni 11, Radunic 22, Dell’Uomo 7, Sgobba 7, Lorenzetti 2, Giancarli, Lorenzi, Rattazzi, Carpanzano ne. All. Barsotti.

Arbitri: De Rico e Zuccolo.

Parziali 13-21, 19-40, 44-59.

Dominio Fabo in Brianza: Montecatini sbanca il PalaFitline di Desio schiantando 54-76 una Rimadesio costantemente in affanno fin dalla palla a due.

La cronaca. Partenza rabbiosa degli Herons, che sprintano sul 4-13 grazie al dominio sotto le plance di Radunic e Arrigoni. La tripla di Benites vale il primo vantaggio in doppia cifra ospite (6-16), con Desio che colleziona 7 palle perse e fa una fatica immane a segnare. Per questo la tripla sulla sirena di Baldini suona come una piccola beffa per la Fabo. Poco male per i Barsotti boys, che riescono a correre in transizione con continuità e allungano addirittura sul +20 a metà secondo quarto. La Rimadesio prova a riguadagnare terreno ma gli Herons lasciano le briciole ai padroni di casa, tenendoli a soli 6 punti segnati nella seconda frazione e doppiandoli all’intervallo lungo (19-40).

I brianzoli segnano più punti in avvio di terzo quarto che negli ultimi 15’ del primo tempo e piazzano un break di 9-0 che regala ancora una storia al match. Barsotti è costretto a parlarci su e al rientro dal time-out la Fabo blocca l’emorragia con il 5-0 a firma Radunic e Benites. Le mani desiane non sono più marmoree, ora i biancoblù riescono a trovare il canestro con continuità ma Natali e soci pescano sempre il jolly che permette loro di rispedire al mittente i tentativi di rientro degli avversari, inaugurando il quarto e decisivo periodo con il punteggio più che rassicurante di 44-59. Sgobba e Chiera mettono subito le cose in chiaro, segnando i canestri della sicurezza. Radunic completa l’opera mantenendosi sui 20 punti di media anche nella sua decima partita in rossoblù.

Filippo Palazzoni