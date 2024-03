Serie B Nazionale. Del Re riabbraccia la migliore Gema dell’anno: "Dimostrato di possedere voglia e orgoglio»

Nell’occasione più importante la Gema Montecatini ha rispolverato il vestito buono, quello indossato per buona parte del girone d’andata (e anche nell’ultimo precedente al PalaTenda), e ha piegato in rimonta la Solbat Piombino, con cui evidentemente gli uomini di Del Re hanno un feeling particolare. Se tutte le domeniche i leoni termali giocassero con i gialloblù probabilmente vincerebbero il campionato in maniera agevole, ma anche a cose normali, con il quarto posto consolidato a sette giornate dal termine della regular season, Savoldelli e compagni possono essere soddisfatti del percorso fatto. E soddisfatto lo è sicuramente coach Del Re, non tanto per il risultato quanto per aver ritrovato la sua squadra dopo il ko senza appello di Piacenza: "Faccio i complimenti ai ragazzi perché hanno saputo reagire dopo la più deludente prestazione della stagione – ha esordito il tecnico della Gema nel post-partita – L’intensità, la voglia e l’orgoglio con cui abbiamo giocato era da tempo che non la vedevo, nel momento in cui serviva abbiamo tirato fuori una prova di carattere, centrando una vittoria importantissima contro una contender per il quarto posto. Più che dei due punti però avevamo bisogno della prestazione, di esprimerci davanti ai nostri tifosi con la determinazione e la qualità messe in campo questa sera".

Il successo rossoblù è maturato sì nel terzo e quarto periodo, ma fondamentale per la rimonta termale è stato il parziale di 12-4 al tramonto del secondo quarto che ha permesso a Gema di rintuzzare i tentativi di fuga di Piombino, che per due volte ha rischiato di fare il vuoto: "Avevamo tanti, troppi tiratori da limitare: da Venucci a Piccone, da Turel ad Almansi. Inizialmente ci siamo riusciti, poi abbiamo perso efficacia a livello difensivo e nel primo quarto siamo andati un po’ troppo a corrente alternata – ammette Del Re – E’ lì che Piombino ha preso campo, durante il time-out ci siamo detti che dovevamo rimanere attaccati al match con ogni mezzo e la squadra è stata brava a non disunirsi nel momento più buio della partita, dimostrando di aver imparato dagli errori del recente passato. Siamo riusciti a chiudere il primo tempo sotto di soli 3 punti e questo ci ha dato lo slancio per presentarci sul parquet al rientro dagli spogliatoi con ancora più carica agonistica e dare il via un altro tipo di partita, nella quale siamo riusciti a fare meno errori in difesa rispetto al primo tempo e questo è stato il fattore che ha determinato la nostra vittoria".

Filippo Palazzoni