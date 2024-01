Serie B Nazionale

Era molto temuta la trasferta del PalaSojourner in casa Fabo Herons Montecatini. Con una prestazione ai limiti della perfezione i ragazzi di coach Federico Barsotti sono riusciti a trasformarla in una formalità per quasi tre quarti, salvo poi complicarsi la vita da soli con un’ultima frazione da matita rossa, che ha permesso alla NPC Rieti di rimontare da -24 a -6 con tre possessi ancora da giocare. Nel complesso il condottiero degli Aironi vede il bicchiere mezzo pieno: una vittoria, anche se col brivido, è comunque una vittoria, soprattutto in trasferta: "Non è la prima volta che ci capita di mollare la presa una volta acquisito un buon vantaggio – riflette il tecnico degli Herons – E’ successo contro Omegna, contro Desio ed anche a Rieti e siccome tre indizi fanno una prova significa che ancora ci manca un po’ di maturità e quel killer instinct che ci aiuterebbe a portare a casa le partite con un po’ meno patemi. Peccato perché con quel quarto periodo da 32 punti subiti e 12 palle perse abbiamo macchiato una prestazione che per più di trenta minuti è stata ottima, soprattutto dal punto di vista difensivo. Quando poi gli avversari entrano in ritmo in attacco in una categoria come questa è difficile non prendere parziali, ma abbiamo abbassato troppo la nostra intensità, soprattutto a livello mentale. Io devo però considerare la gara nel suo insieme: non sapevamo tanto cosa aspettarci né da loro, visti i tanti cambiamenti che hanno avuto nelle ultime settimane, né da noi, visto l’inserimento last minute di Radunic, ma devo dire che nel complesso è andata bene".

È andato bene soprattutto l’esordio bis del totem croato, che prima di uscire per cinque falli ha dominato in lungo e in largo: per lui 24 punti e 8 rimbalzi in 17 minuti. "Matej ha fatto meglio di quanto mi aspettassi – ammette Barsotti – Ha avuto un grande impatto pur giocando semplice, senza forzare. Dobbiamo però ancora capire come utilizzarlo al meglio: entriamo in un periodo con tante gare ravvicinate, ci lavoreremo non appena il calendario ci consentirà di allenarci con continuità".

Filippo Palazzoni