Serie B Interregionale. Quarrata incrocia San Miniato

Un’ottava giornata di ritorno tutta da vivere. Le squadre pistoiesi dei tornei di serie B Interregionale e C saranno sul parquet tra sabato e domenica. In B Interregionale, domani sabato 27 gennaio, dalle 21 al PalaMelo della città del mobile, il Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Quarrata riceverà la visita della Patrie Etrusca Basket San Miniato. Tutti a disposizione nelle file quarratine per questo confronto fra la quarta della classe con 24 punti, la formazione pisana, e la quinta, due lunghezze sotto. Il morale dei nostri è alto dopo il successo di Sestri Levanti, che ha riscattato prontamente il passo falso con l’Olimpia Legnaia Firenze. Inoltre, c’è tanta voglia di vendicare sportivamente il tremendo ko dell’andata, allorché San Miniato inflisse una delle peggiori sconfitte stagionali al Dany Basket, un 87-63 che brucia ancora.

Nel girone A di serie C, dopodomani domenica 28 gennaio dalle 18.30 a Fucecchio, match tra Boldrini Selleria e Valentina’s Camicette Bottegone, fra la "Cenerentola" del raggruppamento con appena 2 punti conquistati e Bottegone, in ottava posizione a quota 14. All’andata finì 86-73 per i nostri. Settimana tranquilla, tutti abili e arruolati. Clima ottimo dopo le 3 vittorie in 7 giorni. In palio punti importanti, perché preziosi nella seconda fase del torneo. Nel girone B di serie C, domani dalle 18.45 a Livorno, Toscana Food Don Bosco, settima a 16, contro Endiasfalti Agliana, quarta a 18. Nessun problema di formazione per i neroverdi di coach Gambassi, decisi a entrare nelle prime quattro piazze della graduatoria.

Domenica, infine, dalle 21 al palazzetto di Ponte Buggianese, Gioielleria Mancini Monsummano, penultima a 10, contro Cosmocare Cus Pisa, terz’ultima con gli stessi punti. Ottenere due successi significherebbe moltissimo: lapalissiano.

Gianluca Barni