Serie B Interregionale. Per Quarrata brutto ko con Legnaia

Quarrata, stop inatteso; Agliana, ritorno prepotente al successo; Monsummano, vittoria preziosa in chiave-salvezza. In attesa della gara della Valentina’s Camicette Bottegone (ha giocato ieri sera a Livorno contro l’Unione Sportiva), il turno infrasettimanale, sesto di ritorno, dei tornei di serie B Interregionale e C ha visto l’inopinata caduta del Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Quarrata, che dopo cinque successi consecutivi si è arreso (55-71), all’Olimpia Legnaia Firenze al PalaMelo della città del mobile. I fiorentini si sono imposti grazie a un parziale di 18-0 tra la fine del terzo quarto e buona parte dell’ultimo. Per gli uomini di Tonfoni, impossibile recuperare. Quarrata: Marini 2, Mustiatsa 3, Sevieri, Balducci 2, Molteni 11, Falaschi 3, Calugi 6, Regoli 8, Nesti, Antonini 8, Agnoloni 3, Tiberti 9.

Nel girone B di serie C, è tornata a vincere l’Endiasfalti Agliana, che dopo il passo falso con la Mens Sana Siena non si è fatta attendere. I neroverdi sono passati, 80-74, sul parquet del Pino Firenze. Una prestazione di squadra a tutto tondo, dove il carattere e l’identità della squadra di coach Gambassi hanno fatto la differenza. Agliana: Zita 4, Catalano 15, Andrei 8, Bacci 11, Nesi 23, Bibaj, Nieri 5, Rossi 9, Mucci, Bonistalli 5, Mbengue.

Bell’87-71 della Gioielleria Mancini Monsummano, che al palazzetto dello sport di Ponte Buggianese strapazza la Juve Pontedera compiendo un passo importante sulla strada che conduce alla permanenza in categoria.

Nel prossimo fine settimana, è in programma la 7a giornata di ritorno: in B Interregionale, Quarrata sarà di scena, domenica 21 gennaio dalle 18, a Sestri Levante; nel girone A di serie C, domani sabato 20 gennaio, Bottegone ospiterà Altopascio a partire dalle 21.15 alla palestra Martin Luther King. Nel girone B di C, infine, domenica dalle 18 al Pala Capitini di Agliana, derby tra Agliana e Monsummano.

Gianluca Barni