Serie B Interregionale e Serie C Unica

Pistoiesi grandi protagoniste nel primo turno della seconda fase dei campionati di Serie B Interregionale e C Unica. Comincia come meglio non poteva Quarrata, che nel girone Play-In Silver si conferma in vetta con 10 punti assieme a Lucca. Questo grazie al successo per 78-66 al PalaMelo contro Borgomanero. I mobilieri partono fortissimo, scavando nella frazione d’apertura quel distacco che i piemontesi non riusciranno mai a recuperare. Sugli scudi Mustiatsa, a bersaglio con 22 punti, e Tiberti, che chiude con una doppia doppia da 11 punti e 12 rimbalzi. Nel prossimo turno, in programma sabato, il Dany Basket affronterà in trasferta Gallarate, reduce dal ko interno con Lucca. Scendendo di categoria, il colpaccio di giornata lo mette a segno Agliana, che espugna la palestra Toscanini di Prato, casa dei Dragons. I neroverdi si impongono 69-54, grazie ad una prova autoritaria. La truppa di coach Giulio Gambassi viene guidata al successo soprattutto da Rossi, che realizza 21 punti. Neanche il tempo di godersi l’impresa, che Nieri e compagni scenderanno di nuovo in campo domani (palla a due alle 21.15) in casa contro la Vismederi Costone Siena, che viene dalla vittoria ai danni della Sancat Firenze. Nel gruppo unico di promozione di C, l’Endiasfalti è attualmente terza a quota 8 punti alla pari di San Vincenzo, Prato, Sansepolcro ed Enic Pino Firenze.

Fa festa pure Bottegone, che alla King manda al tappeto il Cus Pisa per 56-54. Decisivi, oltre ai 22 punti di Riccio, i canestri nel finale di Delage e De Leonardo. Con questa affermazione, la Valentina’s sale a 8 punti nella classifica del girone D qualificazione, in compagnia di Montevarchi e a meno due dalla coppia di testa formata da Fides e Us Livorno. Si salvano senza passare dai playout le prime tre. Playout a cui si avvicina Monsummano, ko 87-59 a Montevarchi. L’occasione di riscatto per gli Shoemakers (2 punti in graduatoria) arriva già domani alle 21, in occasione dello scontro interno con Fucecchio, che precederà il derby di domenica a Bottegone (a riposo nel turno infrasettimanale).

Francesco Bocchini