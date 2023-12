Serie B e C. Quarrata vuole valicare i Tre Colli. Bottegone, sfida salvezza a Prato

Ultima partita dell’anno nei campionati di serie B Interregionale e serie C. Con la terza giornata del girone di ritorno, infatti, le squadre pistoiesi diranno addio al 2023 agonistico; torneranno in campo sabato 6 gennaio, per l’Epifania, con il quarto turno di ritorno.

Nel torneo di serie B Interregionale, il Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Quarrata sarà di scena a Serravalle Scrivia, in provincia di Alessandria, dove alle 21 affronterà la Tre Colli Spa Club al palasport di Viale Rimembranza. Sfida tra la nona in classifica, la formazione piemontese che ha 10 punti, e l’ottava, 4 lunghezze sopra; all’andata finì 77-71 per il Dany Basket, che vuole allungare l’attuale striscia positiva portandola a tre vittorie.

Nel girone A di serie C, la Valentina’s Camicette Bottegone andrà a far visita, alle 21,15 alla palestra Toscanini, all’Union Basket Prato con l’intento di risollevarsi. La sfida in programma è a tutti gli effetti uno scontro salvezza: Prato è terzultimo, Bottegone penultimo, ma entrambi hanno sin qui racimolato 8 punti in graduatoria. All’andata Bottegone la spuntò di misura, 75-73.

Nel girone B di serie C, torna in campo dopo il turno di sosta da calendario l’Endiasfalti Agliana, che alle 21,15 al Pala Capitini di Agliana ospiterà la Cosmocare Cus Pisa. Sulla carta, incontro all’insegna del massimo equilibrio: Agliana è in ottava posizione a 10, Pisa settimo con gli stessi punti. All’andata la compagine pisana conquistò il successo in modo perentorio (74-58).

Nello stesso raggruppamento, giocherà domani sera alle 21 al Pala Sancat a Firenze, la Gioielleria Mancini Monsummano contro la Polisportiva Sancat. Terzo posto in classifica per i fiorentini a quota 16, penultimo a 6 per i termali. All’andata, si impose Firenze 82-74. Ma la speranza è veramente l’ultima a morire, specie dopo la splendida affermazione da parte dei termali dell’ultimo fine settimana contro Livorno.

Gianluca Barni