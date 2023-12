Serie B. Corsa ai pass per le "Final Four»

Se "Una poltrona per due" è il film di Natale per eccellenza, la sceneggiatura proposta dalla Lega Nazionale Pallacanestro per queste festività potrebbe tranquillamente intitolarsi "Due poltrone per quattro". Le due poltrone sono quelle in palio in ogni girone di Serie B Nazionale per le "final four" di Coppa Italia, quattro le pretendenti rimaste in lizza nel Girone A.

L’ambientazione è prettamente toscana, come nelle migliori pellicole di Monicelli o Pieraccioni, con due città rimaste a giocarsi l’accesso alle "finals" del 16-17 marzo a Roma: da una parte Montecatini Terme, dall’altra Livorno, due realtà le cui rappresentanti cestistiche hanno dimostrato in questa stagione di equivalersi. A due giornate dal termine del girone d’andata infatti Fabo Herons Montecatini, Libertas Livorno, Pielle Livorno e Gema Pallacanestro Montecatini hanno dato vita a una situazione così intricata da essere degna di un film di Christopher Nolan, in cui ogni scenario è ancora possibile.

Ad avere le migliori chances sono gli uomini di coach Federico Barsotti, primi in classifica con 24 punti e una vittoria di vantaggio sul terzetto composto dalle due livornesi e dai "cugini" della Gema: con una vittoria nel match di sabato contro la Pielle Natali e soci chiuderebbero ogni discorso. In caso di sconfitta le cose si complicano, perché gli "aironi" dovrebbero vincere in casa della Longiman Crema e sperare in una sconfitta della Pielle all’ultima giornata per evitare una parità a tre squadre in cui entrerebbe in gioco la differenza canestri.

D’altro canto la Caffè Toscano ha sì il calendario più complesso, ma ha anche il proprio destino fra le mani: con due vittorie contro Herons e nel derby di Livorno all’ultima giornata la truppa di coach Marco Cardani è sicura di partecipare alla Coppa Italia, un solo passo falso però potrebbe vanificare tutto. I rivali cittadini della Libertas hanno il vantaggio di giocare sempre a Livorno gli ultimi ottanta minuti prima del giro di boa della regular season, pur essendo formalmente in trasferta nel derby labronico del 7 gennaio prossimo. L’impegno casalingo di saabto contro Legnano non sembra troppo proibitivo per gli amaranto, ma sarà comunque decisiva la stracittadina livornese. Chi ha già giocato contro tutte le altre è la Gema, entrata prepotentemente in lizza dopo un girone d’andata quasi perfetto: quasi perché a pesare nel bilancio dei "leoni" termali sono i ko contro Herons e Libertas, che obbligano i ragazzi di Del Re a vincere le due restanti gare con Avellino e Desio e sperare in qualche scivolone altrui. Gema ha dalla sua una vittoria di 15 punti contro la Pielle, spendibile in caso di arrivo a pari punti con i portuali o in una classifica avulsa a tre squadre, in cui vale anche la differenza canestri. Purché fra queste tre squadre ci sia sempre la Pielle.

