Serie A1. Tennis Club Pistoia, vittoria e festa. Nuova salvezza nella massima serie

"Considerando le premesse e la logica con cui abbiamo costruito questa squadra, penso che la salvezza conquistata in questo campionato sia stata la più bella e soddisfacente". Capitan Tommaso Brunetti è raggiante, a seguito del 4-2 con cui il Tennis Club Pistoia ha superato il Tennis Club Bisenzio. Dopo la vittoria colta fuori casa all’andata, al sodalizio pistoiese sarebbe bastato anche un pareggio per festeggiare la terza salvezza consecutiva in Serie A1. Ma il TC Pistoia non ha concesso sconti, salutando il proprio pubblico con una vittoria nel ritorno dei playout andato in scena ieri. Tutto è andato per il meglio sin dall’inizio: nei singoli, Niccolò Baroni ha liquidato agilmente Francesco Canò (6-2, 6-3) mentre Filip Horansky ha regolato Cosimo Banti (6-2, 6-1). E con le vittorie di Leonardo Rossi e Lorenzo Vatteroni (rispettivamente contro Samuele Pieri e Jacopo Stefanini) il verdetto era di fatto già stato emesso ancor prima dei doppi, con questi ultimi appannaggio dei rivali pratesi (per rinuncia dei padroni di casa) a giochi ormai fatti.

"Avevamo deciso di puntare su un progetto che mettesse al centro soprattutto i nostri giovani, affiancando loro qualche elemento d’esperienza – ha proseguito Brunetti – sapevamo che sarebbe stato impegnativo confermarsi, miravamo al terzo posto e a salvarci agli spareggi. E direi che tutto è andato per il meglio. Un voto alla nostra stagione? Darei un bell’otto, tutto è andato per il meglio". E l’attenzione si focalizzerà sul 2024, con il sogno da realizzare che non può non essere quello di salvarsi per la quarta volta di fila. "Un traguardo che vogliamo fortemente raggiungere. E contiamo di poterci riuscire come abbiamo fatto anche in questa occasione: la nostra filosofia non cambierà – ha assicurato il capitano – siamo convinti che la strada intrapresa sia quella giusta, sotto molteplici punti di vista. E vogliamo continuare così".

Giovanni Fiorentino