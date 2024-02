Serie A. Gli impegni dell’Estra

La Lega Basket ha comunicato la programmazione ufficiale delle partite dalla ventunesima alla ventiqttresima giornata. Il campionato osserverà una pausa dovuta alle finali di Coppa Italia ed alle partite delle varie nazionali. Un calendario che per Pistoia rappresenta una sorta di pass per la salvezza e forse anche qualcosa di più. I biancorossi si troveranno ad affrontare squadre che attualmente sono molto vicine in classifica e fare punti non solo metterebbe l’Estra in condizioni di raggiungere l’obiettivo magari con qualche giornata d’anticipo, ma anche di poter pensare a qualcosa di più. L’Estra, infatti, tornerà in campo il 3 marzo per la ventunesima giornata ospitando al PalaCarrara alle 18.15 Tortona. I biancorossi nel turno successivo saranno di scena a Cremona, palla a due ore 19, per un’altra partita che vale oro quanto pesa. Altra sfida fuori casa per Pistoia quella contro Napoli per l’anticipo della ventreesima giornata, match che si giocherà sabato 16 marzo alle 19.45. Per finire, sempre un anticipo, sabato 23 marzo con la sfida interna contro Treviso fissata per le ore 19.

Quattro partite importanti e per certi aspetti che potrebbero dare un segno preciso alla stagione dei biancorossi ed a questo proposito la sosta arriva a puntino. La squadra dopo una prima parte di stagione tirata a mille ha bisogno di un po’ di riposo, di ritrovare la migliore condizione fisica, soprattutto alcuni giocatori come Varnado che vengono da infortuni, riordinare le idee per ripartire con slancio per la volata finale. Fermo restando che l’obiettivo rimane la salvezza, i biancorossi proveranno a conquistarlo prima possibile per evitare di trovarsi invischiati nel finale di campionato nella lotta per non retrocedere che dà sempre porta con sé sorprese e grosse difficoltà.