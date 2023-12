Serie a. Estra multata ancora una volta per i fischietti al palasport. "Troveremo i disturbatori»

E sono altri 4mila euro di multa e sempre per lo stesso motivo: "comportamenti atti a turbare il regolare svolgimento della gara (utilizzo di fischietti)". Già nella partita contro Napoli l’Estra Pistoia era stata multata di 4mila euro a causa dell’uso di fischietti, sono passati una ventina di giorni e di nuovo qualche tifoso ha pensato bene di rifare la stessa cosa. Errare humanum est, perseverare autem diabolicum.

"La nostra società, in quanto recidiva, è stata multata di ulteriori 4mila euro – si legge nella nota diramata dall’Estra –, la stessa sanzione che era già stata comminata in occasione della sfida di inizio dicembre contro Napoli Basket. Dispiace constatare che il precedente appello fatto dalla società, con il quale si chiedeva di non utilizzare più questi strumenti, non sia stato recepito andando ad arrecare un ulteriore danno di importante rilevanza economica alle casse del club. Per questi motivi la società, oltre ad invitare nuovamente i tifosi a non utilizzare il tipo di fischietti identico a quello in dotazione agli arbitri, si impegnerà ad individuare quanto prima coloro che si recano al ’PalaCarrara’ con l’intento di creare situazioni di disagio che vanno a vanificare tutto quello che è il tifo sano e corretto che viene incarnato dalla stragrande maggioranza di coloro che, in ogni match – si chiude la nota societaria – sono presenti in maniera sempre più numerosa per le partite interne di Estra Pistoia".

Maurizio Innocenti