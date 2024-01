Serie A. Estra, il fattore Del Chiaro decisivo con Scafati: "Cancellato lo stop di Sassari grazie alla difesa»

Angelo Del Chiaro ha fatto parte del gruppo degli italiani, insieme a Gianluca Della Rosa e Lorenzo Saccaggi, che hanno dato una svolta alla partita contro Scafati, un contributo prezioso e fondamentale per portare Pistoia alla vittoria. Del Chiaro, come tutta la squadra del resto, non aveva avuto un grande inizio, ma ha saputo mantenere la giusta concentrazione e venire fuori nel momento più importante del match. "Dopo i due tiri liberi sbagliati all’inizio – dice Del Chiaro – sono andato in bambola, ma ho avuto il sostegno dei compagni che mi hanno rincuorato e quando sono rientrato ero molto più carico e fiducioso. Diciamo che ho resettato quanto era accaduto ed ho cercato di essere quanto più utile possibile per la squadra. Difendere bene mi ha aiutato a trovare fiducia in attacco".

Una vittoria che l’Estra ha costruito nel terzo e quarto periodo quando è rientrata in campo con un piglio diverso e soprattutto con le idee più chiare su come e dove poter punire gli avversari. "Scafati è una squadra forte, molto più forte di quella vista all’andata – prosegue il lungo biancorosso – li avevamo studiati bene e sapevamo cosa fare. Loro stavano tirando molto bene con ottime percentuali soprattutto dalla lunga distanza, quando riescono a muovere velocemente la palla sono difficili da tenere ma sapevano che avremmo dovuto correre di più per sfruttare il loro mancato rientro in difesa. Nell’intervallo ci siamo dati la carica, abbiamo registrato alcune cose e siamo rientrati in campo partendo con il difendere più forte e questo ci ha portato vantaggi in attacco dove abbiamo trovato maggiore confidenza con il canestro. Abbiamo pressato maggiormente la palla togliendoli diverse opzioni costringendoli a giocare a ritmi più bassi e correndo bene il campo. Sono state queste le basi sulle quali abbiamo poi costruito la vittoria".

L’Estra con una prestazione di grande carattere e personalità ha cancellato la brutta prova di Sassari e adesso può affrontare con maggiore fiducia un trittico di partite da far tremare i polsi: Brescia, Milano e e Venezia nell’ordine. "Dopo la sconfitta subita contro Sassari – afferma Del Chiaro – abbiamo cancellato quella brutta prestazione concentrandoci sulla partita contro Scafati che era il modo migliore per prenderci un pronto riscatto. Adesso ci aspettano tre partite difficili che dobbiamo vivere una alla volta partendo dalla prossima contro Brescia, una squadra decisamente molto forte".

Maurizio Innocenti