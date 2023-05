Dare il massimo, a prescindere da tutto: a questo punto della stagione non c’è altro obiettivo, se non quello di provare a conquistare la promozione in Prima Categoria. Questo lo stato d’animo con cui il Pistoia Nord affronterà il Resco Reggello in trasferta, nel primo match della fase finale dei playoff di Seconda Categoria. Gli uomini di Filippo Ermini (che da neopromossi hanno chiuso la "stagione regolare" al secondo posto nel girone F di Seconda Categoria con 63 punti) se la vedranno alle 16 di domani contro una squadra capace di fare ben 77 punti, che non sono tuttavia bastati per vincere il girone H. Si prospetta quindi un match combattuto, per Giovanchelli e soci. E si tratterà del primo incontro di un triangolare che vede in gioco anche il Casciana Termelari, pronto a giocare la prossima settimana contro la vincente di Reggello – Pistoia Nord. Ogni club giocherà quindi due partite ed incontrerà tutte e due le altre sfidanti, con la formula che prevede un match unico. Qualora la situazione di parità dovesse persistere anche al termine dei due tempi supplementari, le contendenti andranno ai rigori. Il verdetto finale arriverà quindi il prossimo 28 maggio, con tutta probabilità. Un motivo in più per continuare a crederci.

"I ragazzi hanno disputato un’annata positiva – ha commentato il direttore sportivo Patrizio Patrizio Carraresi, subito dopo il successo contro l’Atletico Casini Spedalino – e dobbiamo continuare su questa strada, dando il 100% come abbiamo sempre fatto".