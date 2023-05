Una vera e propria giornata-no, foriera di una sconfitta con un passivo pesante che rischia seriamente di compromettere la promozione. E’ giusto continuare a crederci, perlomeno finchè la matematica non si sarà espressa. Ma dopo l’1-6 maturato ieri in trasferta contro il Resco Reggello, la strada per il Pistoia Nord si fa maledettamente in salita. Un match, quello andato in scena a Reggello, che rappresentava la prima gara del triangolare finale dei playoff di Seconda Categoria 202223. Gli uomini di mister Filippo Ermini, secondi nel girone F da neopromossi e giunti all’appuntamento dopo essersi aggiudicati gli spareggi del raggruppamento, erano consapevoli di affrontare un avversario particolarmente ostico capace di chiudere il proprio girone con ben 77 punti.

Punteggio che in altri raggruppamenti sarebbe con tutta probabilità bastato per il salto di categoria diretto, a posteriori. E i fiorentini sono partiti al meglio trovando due volte la via della rete durante il primo tempo, con i giallorossi capaci tuttavia di accorciare le distanze con Giovanchelli poco prima della fine della prima frazione. I locali andavano quindi a riposo sul 2-1, per un risultato che lasciava presagire una ripresa ancor più nel segno dell’equilibrio. Invece, il Reggello è riuscito a dilagare anche grazie ad un Focardi in evidente stato di grazia ed autore di una tripletta. E la gara è diventata a quel punto a senso unico.

Tutto finito? Non proprio, finché l’aritmetica non avrà emesso il proprio verdetto. Ma a questo punto, per il Pistoia Nord i sei gol subìti pesano più di un macigno: per continuare a sognare la Prima Categoria, la banda Ermini deve battere con un margine decisamente ampio il Casciana Termelari nel prossimo incontro, sperando poi che i pisani battano a loro volta il Reggello. Una vera e propria "mission impossible", come appare evidente. A questo punto però, bisogna perlomeno continuare a dare il 110%. E ad incrociare le dita.

G.F.