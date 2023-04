Sarà derby Agliana-Quarrata

Una cosa è certa: Endiasfalti Agliana e Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Quarrata disputeranno i playoff e li inizieranno scontrandosi al meglio di 3 su 5. La 14a giornata di ritorno della regular season del campionato di serie C Gold ha visto il successo casalingo, 96-86, di Quarrata sulla Synergy Valdarno e la sconfitta, 78-64, di Agliana a Firenze con l’Olimpia Legnaia. Resta da decidere chi avrà il vantaggio del fattore-campo: a un turno dal termine della stagione regolare, infatti, Agliana e Quarrata sono appaiate a 30 punti, in ottava e nona posizione, ma è avanti Agliana. Il calendario, però, sembra sia stato studiato da una mente diabolica: domenica prossima 23 aprile, l’ultima giornata ha in programma proprio il derby, dalle 18 al Pala Capitini. Curiosità: nelle ultime 3 sfide di serie C Gold tra l’annata scorsa e l’attuale, ha sempre vinto la squadra che giocava in trasferta. Ad Agliana possono iniziare a fare gli scongiuri.

Tornando sull’ultimo turno, per Quarrata di coach Alberto Tonfoni si tratta di un successo che certifica almeno il nono posto in classifica al termine della stagione regolare. Quarrata: Zucconi, Balducci 5, Mazzullo 4, Cantrè, Frati, Falaschi 13, Rossi 19, Federico Regoli, Riccio 23, Calugi, Francesco Regoli 13, Mustiatsa 19. Vince con merito Legnaia, che vola in serie B, ma per metà gara si è vista una bellissima Agliana e questo fa ben sperare in vista dei playoff. Purtroppo l’uscita dal campo di Nesi nel secondo quarto (colpo a un occhio) ha condizionato l’incontro. Agliana: Nesi 2, Mucci 0, Zita 7, Bruno 12, Cinalli 15, Bibaj 0, Razzoli 10, Nieri 0, Tuci 9, Bonistalli, Cannone 6, Tommei 3.

Bell’affermazione della Libertas Montale, che nell’11° turno di ritorno del torneo di serie C Silver ha espugnato Pontedera: 88-76 alla Juve. Montale resta al terz’ultimo posto della graduatoria con 10 punti.

Gianluca Barni